Daredevil: Rinascita stagione 2, l'immagine di Matt Murdock nel nuovo costume anticipa l'arrivo dell'oscurità

Pubblicazione: 26 febbraio alle 17:36

Il lavoro del diavolo non è mai finito. Anzi, sta appena cominciando. A un mese esatto dal debutto della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, l'attesa si fa palpabile e carica di promesse. Se la prima stagione ha rappresentato il tanto agognato ritorno di Matt Murdock nell'universo Marvel con il tono cupo e violento che i fan della serie Netflix originale hanno imparato ad amare, la seconda stagione si prepara a superare ogni aspettativa, liberata finalmente dalle ombre di uno sviluppo travagliato.



Questa volta, lo showrunner Dario Scardapane e i registi Justin Benson e Aaron Moorhead avranno carta bianca per plasmare la loro visione dell'Uomo Senza Paura, senza dover fare i conti con i resti di un'iterazione precedentemente cancellata. Il risultato promesso è una stagione più grande, più brutale e decisamente migliore. Un'immagine esclusiva rilasciata da Collider nell'ambito del loro evento di anteprima delle serie primaverili ci mostra Matt Murdock avvolto nel bagliore di un lampione, indossando il suo classico costume nero integrale, fedele ai fumetti. Un'immagine che anticipa il tono oscuro di questa nuova fase narrativa.



La seconda stagione riprenderà immediatamente dopo gli eventi devastanti del finale della prima. Wilson Fisk, interpretato magistralmente da Vincent D'Onofrio, ha dichiarato la legge marziale su New York City e scatenato per le strade la sua Anti-Vigilante Task Force. La città è sotto assedio, e l'unica speranza di opporsi al suo regno autoritario passa attraverso la formazione di un esercito. Matt non sarà solo in questa battaglia: al suo fianco ci sarà Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll, la sua storica partner e interesse amoroso. Insieme dovranno reclutare alleati pronti a entrare in guerra contro il Kingpin.





Tra questi alleati spicca il nome più atteso: Jessica Jones. Krysten Ritter fa il suo tanto desiderato ritorno televisivo per affiancare il suo vecchio compagno dei Defenders. Non si tratta semplicemente di fermare un villain corrotto, ma di salvare l'anima stessa di New York e dei suoi abitanti da un uomo determinato a rimodellarla a sua immagine e somiglianza. La seconda stagione sembra attingere pesantemente dalla storyline a fumetti "Devil's Reign", un arco narrativo che esplora proprio le conseguenze di Fisk al potere con ambizioni politiche totalitarie.



Ma Matt e Karen dovranno fare i conti con nuovi giocatori di potere che complicano ulteriormente lo scenario. Matthew Lillard, icona del cinema horror grazie a Scream, interpreta Mr. Charles, un personaggio avvolto ancora nel mistero ma che secondo Brad Winderbaum, capo della Marvel Television, rappresenta il nuovo livello di operazioni internazionali su cui si muove Kingpin ora che è leader di una delle città più importanti degli Stati Uniti. Charles non sarà solo una minaccia per Daredevil, ma anche un potenziale rivale per lo stesso Fisk.



Come se non bastasse, Benjamin Poindexter, il futuro Bullseye interpretato da Wilson Bethel, è tornato per le strade e sta anch'egli sfuggendo alla Anti-Vigilante Task Force. Sono moltissime le pedine in movimento sulla scacchiera di questa seconda stagione, e Matt e Karen dovranno dimostrare tutta la loro astuzia per navigare in acque così pericolose.



Riunirsi con Jessica Jones è un ottimo inizio, ma Daredevil avrà bisogno di molti più soldati per rappresentare una vera minaccia contro Wilson Fisk. Sebbene la prima stagione avesse gettato le basi per un possibile coinvolgimento di The Punisher, con Jon Bernthal che aveva motivazioni plausibili per volersi vendicare dei poliziotti corrotti di Fisk che lo idolatrano, la seconda stagione purtroppo non vedrà il ritorno di Frank Castle.



Tuttavia, un recluta molto probabile è Angela del Toro, interpretata da Camilla Rodriguez, che sembra destinata ad assumere il mantello di White Tiger dopo che suo zio Hector Ayala, interpretato da Kamar de los Reyes, è stato giustiziato da un agente di polizia. Il trailer ha anche suggerito che Jack Duquesne, meglio conosciuto come Swordsman e interpretato da Tony Dalton, alzerà la sua spada dalla parte della giustizia, almeno una volta che Matt riuscirà a liberarlo dalla presa di Fisk.



Con Krysten Ritter di nuovo in gioco, è impossibile escludere completamente apparizioni a sorpresa di Mike Colter o Finn Jones nei panni di Luke Cage e Iron Fist. Dopotutto, Winderbaum ha lasciato intendere che Marvel vuole reintegrare i Defenders nell'universo cinematografico, il che significa che potrebbero esserci una o due sorprese in serbo per il Diavolo di Hell's Kitchen.



Daredevil: Rinascita Stagione 2 debutterà il 24 marzo su Disney+, con nuovi episodi rilasciati ogni martedì. Per chi ha amato la serie originale e ha apprezzato il ritorno nella prima stagione, questa seconda fase rappresenta l'occasione per vedere finalmente realizzata una visione autoriale completa e coerente. Una visione che promette di esplorare fino in fondo quanto buio può diventare l'universo Marvel quando si toglie il lucchetto della censura e si lascia che la violenza, la complessità morale e le ambiguità dei personaggi emergano senza compromessi.



La guerra per l'anima di New York sta per cominciare, e Matt Murdock dovrà scendere più in profondità nel buio di quanto abbia mai fatto prima per portare la luce della giustizia in una città soffocata dall'autoritarismo. Con un cast che continua ad espandersi, una narrativa che attinge dai migliori archi fumettistici e una produzione finalmente libera di esprimere la propria visione, Born Again Stagione 2 potrebbe rappresentare il vero punto di svolta per il ritorno del Devil di Hell's Kitchen nell'universo Marvel.