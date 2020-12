In una recente intervistta rilasciata a Entertainment Weekly ha rilasciato un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori dell’attesissimodi

Al popolare magazine Dave Bautista ha detto:

Penso che sia del tutto ok se vi dico che entreremo in produzione il prossimo anno. Avevo visto una sceneggiatura tempo fa, quando era tutto ancora in tempo e James Gunn era collegato al progetto prima che tutto prendesse una piega folle. Penso si debba al fatto che il calendario della Marvel è completamente saltato rispetto a come era prima, tanto per colpa della pandemia quanto per i rinvii nella lavorazione dei Guardiani della Galassia. Le storyline sono cambiate e non s’intrecceranno come previsto inizialmente. Poi, purtroppo, abbiamo perso Chadwick Boseman ergo non so come siamo messi con Black Panther. Insomma, la risposta corta è che non ho visto una nuova sceneggiatura.