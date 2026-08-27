David Boreanaz alla conquista di Netflix: questa serie militare ora è settima sulla piattaforma

Pubblicazione: 27 agosto alle 20:00

David Boreanaz non è nuovo ai trionfi televisivi. Dal vampiro maledetto di Buffy all'agente dell'FBI Seeley Booth in Bones, l'attore americano ha costruito una carriera da veterano del piccolo schermo che pochi possono vantare. Dodici stagioni e 245 episodi di Bones hanno consacrato Boreanaz come uno dei volti più riconoscibili della TV americana, ma trovare un successore all'altezza di quel fenomeno culturale sembrava un'impresa titanica. Eppure ci è riuscito. SEAL Team, la serie action-thriller che ha debuttato su CBS nel 2017, sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix che ha colto di sorpresa persino gli addetti ai lavori. Ad agosto 2026, lo show si è piazzato al nono posto tra le serie più viste al mondo sulla piattaforma di streaming, conquistando addirittura la settima posizione negli Stati Uniti. Non male per una serie conclusa nell'ottobre 2024 dopo sette intense stagioni.





Creata da Benjamin Cavell, SEAL Team porta gli spettatori nel mondo oscuro e adrenalinico delle operazioni speciali della Marina americana.. Accanto a lui, un cast affiatato composto da Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks e Justin Melnick dà vita a personaggi complessi, uomini e donne che bilanciano missioni ad alto rischio con le devastanti conseguenze che queste hanno sulle loro famiglie. È proprio questo equilibrio tra azione mozzafiato e dramma umano che ha reso SEAL Team qualcosa di più di un semplice military drama.

Un approccio narrativo che ha conquistato il pubblico fin dalla prima stagione su CBS, dove lo show raggiunse una media di quasi 10 milioni di spettatori per episodio. Ora, su Netflix, SEAL Team sta sperimentando quello che nel gergo dell'industria viene chiamato "long tail success", il successo della coda lunga. Serie concluse che trovano pubblici completamente nuovi anni dopo la messa in onda originale, spesso superando i risultati iniziali. È il potere degli algoritmi di raccomandazione, ma anche la testimonianza di un prodotto di qualità che resiste alla prova del tempo. Il successo rinnovato di SEAL Team su Netflix funziona come una perfetta campagna pubblicitaria involontaria. Dimostra che Boreanaz mantiene intatto il suo appeal presso il pubblico, che gli spettatori sono ancora disposti a seguirlo in nuove avventure televisive, che il suo nome su un poster vale qualcosa.

Nel mondo spietato della TV moderna, dove le serie vengono cancellate dopo poche settimane e gli attori faticano a mantenere rilevanza tra un progetto e l'altro, questo tipo di visibilità organica vale oro. Resta da vedere se The Rockford Files riuscirà a replicare il successo commerciale di Bones o SEAL Team. Il remake di classici è sempre un'operazione rischiosa, un equilibrio delicato tra nostalgia e innovazione che può facilmente sbilanciarsi. Ma se c'è qualcuno che ha dimostrato di saper scegliere i progetti giusti, di saper incarnare personaggi memorabili e di saper mantenere una carriera televisiva rilevante attraverso decenni e generi diversi, quello è proprio David Boreanaz. E mentre milioni di spettatori in tutto il mondo scoprono o riscoprono le missioni del Bravo Team su Netflix, l'attore può prepararsi al suo prossimo capitolo televisivo con la certezza che il pubblico è ancora lì, pronto a seguirlo ovunque lo porterà la sua prossima avventura.