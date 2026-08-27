Resort di lusso e segreti inconfessabili: questa serie Netflix è la versione spagnola di The White Lotus

Pubblicazione: 27 agosto alle 19:00

Su Netflix c'è una serie thriller in otto episodi che promette di essere il binge perfetto per chi cerca un mix di suspense, atmosfere estive e un cast di talenti emergenti. Oasis si posiziona come una risposta iberica al fenomeno The White Lotus: un resort di lusso, ospiti facoltosi con segreti inconfessabili e un crimine che sconvolge la quiete apparente. Ambientata interamente in Spagna e interpretata da un ensemble di attori spagnoli promettenti, la serie si colloca tra i titoli da non perdere per chi apprezza il genere mystery con una forte componente drammatica. La narrazione prende il via con immagini baciate dal sole del lussuoso Oasis Infinity resort, un luogo da sogno dove molti spettatori vorrebbero trovarsi in questo momento. Ma la cartolina idilliaca viene subito spezzata da una sequenza flash-forward che anticipa il crimine al centro della trama.





. Dopo che le indagini iniziali della polizia si rivelano insufficienti, due amici decidono di indagare per conto proprio, cercando di ricostruire gli eventi attraverso indizi frammentari.. Tra i personaggi secondari emergono figure come Maca e Sofia, che si contendono le attenzioni di Pablo, mentre altri ospiti danarosi iniziano a scontrarsi, rivelando ego ipertrofici e agende nascoste. Man mano che le indagini si stringono intorno a un sospettato principale, la serie distribuisce colpi di scena che mantengono alta la tensione, costringendo sia i personaggi che gli spettatori a rivedere continuamente le proprie certezze.

Gli otto episodi, che variano dai 38 ai 48 minuti ciascuno, offrono una visione agile e dinamica, perfetta per essere consumata nel corso di un weekend o anche in una sola serata. Il ritmo narrativo è calibrato per favorire il binge-watching, con cliffhanger ben piazzati e rivelazioni distribuite strategicamente lungo l'arco della stagione. Dal punto di vista tecnico, Oasis vanta un alto valore produttivo: fotografia luminosa che esalta le location mediterranee, un design sonoro immersivo e interpretazioni convincenti da parte di un cast che, sebbene composto principalmente da volti nuovi, dimostra sicurezza davanti alla telecamera. Ana Garcés nel ruolo di Helena è tra le performance più notate, portando sullo schermo un personaggio complesso e stratificato.



Per chi cerca un prodotto che non richieda totale concentrazione ma che comunque sappia coinvolgere, Oasis rappresenta una scelta azzeccata. Può essere il sottofondo ideale per un pomeriggio di relax, ma ha sufficiente sostanza per tenere incollati allo schermo anche gli spettatori più esigenti del genere thriller. La Spagna continua a dimostrarsi terreno fertile per Netflix, dopo successi come La Casa di carta e Elite. Oasis si inserisce in questo filone con una proposta meno rivoluzionaria ma comunque solida, sfruttando codici narrativi collaudati e confezionandoli con gusto estetico e ritmo serrato.