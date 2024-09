David Corenswet è arrivato a pesare 108 chili per interpretare Superman: "Non entravo nei pantaloni"

Pubblicazione: 29 settembre alle 17:49

David Corenswet è arrivato a pesare 108 chili per interpretare Superman nel nuovo film di James Gunn.

Non pesavo 108 kg quando abbiamo iniziato le riprese. Pesavo 108 kg all'apice del lavoro fisico. A quel punto non entravo più in nessuno dei miei pantaloni.

Lo ha rivelato l'attore partecipando al podcast Manly Things (Sort Of), di cui è anche produttore, in cui ha dettagliato la sua trasformazione fisica per la parte:

Quello è stato il picco del mio aumento di massa. E poi ho lentamente perso peso prima di iniziare le riprese. Ho iniziato le riprese a circa 103, 104 kg... Volevo usare questa come scusa per vedere come sarebbe stato arrivare al mio peso massimo possibile.

Mantenere questo peso per tutta la produzione "non è stato piacevole", perché era necessario che il corpo si abituasse. Corenswet si è accorto di aver raggiunto "una taglia XXL" quando, durante la lettura del copione, si è messo una felpa:

Potete vedere l'intera intervista qui sopra.