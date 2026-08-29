David Tennant e Kit Harington in questa serie Netflix dimenticata (perfetta per i fan di Mindhunter)

Pubblicazione: 29 agosto alle 20:00

Quando Netflix ha cancellato Mindhunter dopo appena due stagioni, milioni di spettatori in tutto il mondo hanno provato quella sensazione straniante di vuoto narrativo. La serie di David Fincher, con la sua esplorazione meticolosa della psicologia criminale e i suoi dialoghi serrati tra agenti FBI e serial killer, aveva alzato l'asticella del thriller psicologico fino a sfiorare la perfezione. Jonathan Groff e Holt McCallany erano diventati volti familiari, guide attraverso gli abissi più oscuri della mente umana. E poi, nulla. Il sipario si è chiuso nel 2019, lasciando domande irrisolte e un pubblico affamato di contenuti simili. Eppure, proprio mentre i fan piangevano la fine prematura di Mindhunter, Netflix aveva già in catalogo la sua sostituta ideale. Una serie che condivide lo stesso DNA psicologico, la stessa tensione claustrofobica, lo stesso fascino morboso per i meccanismi mentali che portano al crimine. Si chiama Criminal UK, e nonostante un rispettabile 85% di gradimento su Rotten Tomatoes, è passata sostanzialmente sotto il radar della maggior parte degli spettatori italiani.

Un peccato mortale, considerando che potrebbe essere esattamente ciò che state cercando da anni.. Creata da George Kay e Jim Field Smith, la serie britannica ribalta completamente la prospettiva narrativa rispetto al suo predecessore spirituale. Dove Mindhunter seguiva gli agenti dell'FBI attraverso città, prigioni e scene del crimine,. Questo non è un limite, ma una straordinaria opportunità creativa. Ogni episodio si concentra su un singolo interrogatorio, con un nuovo sospettato e un nuovo crimine. La squadra investigativa è guidata da un trio di personalità complementari: la Detective Chief Inspector Natalie Hobbs, interpretata con calibrata freddezza da Katherine Kelly; il Detective Inspector Tony Myerscough, a cui Lee Ingleby conferisce un'umanità conflittuale; e il Detective Constable Hugo Duffy, interpretato da Mark Stanley come l'elemento più giovane e impetuoso del gruppo.. È teatro filmato, nel senso più nobile del termine. Ogni episodio diventa un duello verbale, una partita a scacchi psicologica dove l'obiettivo non è solo ottenere una confessione, ma sondare le profondità morali e psicologiche di chi si trova dall'altra parte del tavoloIl confronto con Mindhunter è inevitabile, ma anche illuminante.. Dove Mindhunter scavava nella psiche dei serial killer già condannati, cercando di costruire una scienza profiling ancora agli albori, Criminal UK si concentra sul momento cruciale dell'indagine: quando la verità è ancora incerta, quando l'innocenza e la colpevolezza sono ipotesi da verificare, quando ogni parola può ribaltare una vita.

C'è una differenza fondamentale di ritmo. Mindhunter costruiva lentamente i suoi profili psicologici attraverso stagioni intere, permettendo ai personaggi principali di crescere ed evolversi in parallelo alle loro indagini. Criminal UK adotta invece una struttura antologica: ogni episodio è autoconclusivo, con un nuovo caso e nuovi personaggi. Questo formato consente alla serie di mantenere una tensione costante, senza cedimenti narrativi o riempitivi. Ogni minuto conta, ogni battuta è calibrata per spostare gli equilibri di potere all'interno della stanza. La regia gioca un ruolo cruciale. Le telecamere si muovono con discrezione chirurgica, alternando primissimi piani che catturano ogni micro-espressione a inquadrature più ampie che rivelano la dinamica spaziale tra interrogatori e interrogati. Le luci sono fredde, fluorescenti, spietate. Non c'è posto dove nascondersi in quella stanza, né fisicamente né psicologicamente. Lo spettatore diventa complice degli investigatori, osservando dalla stanza adiacente, cercando di leggere ogni esitazione, ogni sguardo sfuggente, ogni incongruenza nel racconto.



