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Una star di Elite è un killer senza emozioni che riscopre l'amore, in questa miniserie spagnola su Netflix

Su Netflix, la miniserie spagnola con Álvaro Rico. Un sicario senza emozioni riscopre l'amore in un thriller tra crime e dramma familiare.

di Alba Rossi
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Netflix continua a espandere il suo catalogo di thriller crime internazionali con The Gardener - Il giardiniere, una miniserie spagnola di sei episodi. Diretta da Mikel Rueda e scritta da Miguel Sáez Carral, la serie promette un mix esplosivo di romance, tensione psicologica e dramma familiare, con al centro un protagonista tanto affascinante quanto disturbante: un sicario incapace di provare emozioni che improvvisamente riscopre l'amore. Álvaro Rico, volto noto al pubblico di Elite per il suo ruolo di Polo, interpreta Elmer, un giovane uomo la cui vita ha preso una piega drammatica dopo un incidente che ha danneggiato il suo lobo frontale. Questa lesione cerebrale lo ha reso incapace di provare qualsiasi emozione, trasformandolo nel killer perfetto. Ma quando l'amore bussa alla sua porta sotto le sembianze di Violeta, interpretata da Catalina Sopelana, il fragile equilibrio della sua esistenza inizia a sgretolarsi.

La premessa di The Gardener poggia su un paradosso intrigante: cosa succede quando un assassino a sangue freddo recupera improvvisamente la capacità di sentire? La serie esplora questo territorio già battuto da altre produzioni, inserendosi in un filone narrativo che ha visto protagonisti diversi hitman alle prese con dilemmi esistenziali tra professione e sentimenti. Tuttavia, nonostante il potenziale drammatico, The Gardener fatica a distinguersi in modo significativo dal resto del genere. Il cuore oscuro della serie non risiede tanto nella storia d'amore tra Elmer e Violeta, quanto nel rapporto quasi incestuoso e certamente malsano tra il protagonista e sua madre, La China, interpretata da Cecilia Suárez. Dopo l'incidente che ha reso Elmer emotivamente vuoto, La China ha trasformato questa tragedia in un'opportunità, plasmando il figlio nel sicario ideale.

La loro attività di giardinaggio e vivaistica è solo una copertura perfetta per un'impresa criminale che funziona alla perfezione, fino a quando l'imprevisto sentimentale di Elmer non mette tutto a rischio. La relazione madre-figlio rappresenta l'elemento più convincente e disturbante di The Gardener. La China non è semplicemente complice del figlio: è l'architetta della sua trasformazione, una madre che ha sfruttato la vulnerabilità neurologica del proprio bambino per creare lo strumento perfetto del crimine. Questo dinamica offre spunti per una riflessione più profonda sulla manipolazione, il controllo e i confini distorti dell'amore familiare, ma la serie non sviluppa mai completamente queste tematiche. La serie crea un ambiente claustrofobico, con pochi personaggi e location limitate che evocano efficacemente l'oppressione di una piccola comunità dove tutti si conoscono e gli occhi sono sempre puntati. Per anni, quegli occhi sono stati quelli di Elmer, che osservava le sue vittime prima di eliminarle con efficienza chirurgica.

Ma quando le emozioni tornano a invadere il suo sistema nervoso, il cacciatore rischia di diventare preda. Il problema centrale di The Gardener risiede nel suo approccio ondivago all'identità narrativa. La serie oscilla tra thriller psicologico, romance e dramma familiare senza mai commettere pienamente a nessuno di questi generi. Vuole essere tutto e non riesce a essere abbastanza di nessuna di queste cose. Non è abbastanza oltraggiosa da funzionare come soap opera estrema, non è sufficientemente introspettiva da qualificarsi come studio del personaggio, e le sue componenti thriller risultano troppo prevedibili per generare autentica tensione. The Gardener pone alcune domande interessanti sul bilanciamento tra emozione e pragmatismo, sul prezzo della felicità e sui sacrifici che l'amore richiede. Esplora il tema dell'identità in un individuo letteralmente privato della capacità di costruirne una attraverso le emozioni.

Per chi ama i thriller spagnoli (come questo, tra horror e paranoia) con elementi melodrammatici, The Gardener offre comunque sei ore di visione accettabile. La serie beneficia della sua natura contenuta e della brevità del formato, evitando il rischio di diluire eccessivamente la storia. Gli appassionati di Elite potrebbero essere curiosi di vedere Álvaro Rico in un ruolo completamente diverso, e in questo senso la serie non delude. The Gardener si presenta come un'opera che avrebbe potuto osare di più. Ha tutti gli ingredienti per una storia potente: un protagonista unico, dilemmi morali complessi, tensione familiare e romance proibita. Purtroppo, non riesce mai a miscelare questi elementi in una ricetta davvero esplosiva, accontentandosi di una formula sicura ma poco sorprendente.

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