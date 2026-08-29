Questo adattamento su Netflix di un romanzo horror ne reinventa la struttura narrativa (e funziona)

Pubblicazione: 29 agosto alle 15:00

Non capita spesso che un adattamento cinematografico superi il materiale originale da cui è tratto. Eppure The Ritual - il rituale, il film horror britannico su Netflix diretto da David Bruckner e scritto da Joe Barton, rappresenta uno di quei rari casi in cui le modifiche apportate alla fonte letteraria non solo sono giustificate, ma risultano decisive per creare un'esperienza più coinvolgente e terrificante. Il romanzo di Adam Nevill, pubblicato nel 2011, aveva tutte le carte in regola per diventare un classico dell'horror contemporaneo. La storia segue quattro amici che, durante un'escursione nei boschi scandinavi lungo il Kungsleden, decidono di prendere una scorciatoia attraverso la foresta. Quello che doveva essere un viaggio di riconciliazione e memoria per onorare il loro amico Rob, tragicamente ucciso sei mesi prima, si trasforma in un incubo primordiale quando si imbattono in una presenza antica che abita quegli alberi da tempo immemorabile.





La premessa è solida, ma è nell'esecuzione che il film riesce a distaccarsi e a elevare la narrazione.. La cinematografia gioca un ruolo fondamentale: le inquadrature dei boschi scandinavi trasmettono un senso di vastità ostile, mentre la colonna sonora amplifica ogni momento di tensione con una precisione chirurgica.. Ma non è solo una questione di linguaggi diversi. Le scelte narrative operano una differenza sostanziale. Nella prima metà, sia il libro che il film seguono sostanzialmente la stessa traccia

Nel film, però, questi personaggi risultano ancora più sfaccettati e relazionabili. Le loro interazioni sono costruite con dialoghi serrati che rivelano tensioni latenti, sensi di colpa non elaborati e la fragilità di amicizie messe alla prova dal trauma e dal tempo. Luke, interpretato da Rafe Spall, emerge come figura centrale non solo per sopravvivenza fisica, ma per un percorso psicologico che il film esplora con maggiore profondità rispetto al romanzo. Il senso di colpa che porta con sé - legato alla morte di Rob, avvenuta durante una rapina in un negozio mentre lui si nascondeva - diventa il motore emotivo della storia, una ferita aperta che il Jötunn, la creatura mitologica norrena, sfrutta per tormentarlo. Ed è proprio il Jötunn a rappresentare uno dei punti di forza del film. Questa entità antica, metà cervo e metà umanoide, è una presenza visivamente disturbante che attinge alla mitologia norrena con efficacia.

Il design della creatura, rivelato gradualmente attraverso inquadrature parziali e ombre minacciose, costruisce la paura in modo progressivo. Nel libro, la descrizione del mostro lascia spazio all'immaginazione, ma talvolta risulta confusa o eccessivamente barocca nelle sue manifestazioni oniriche. Dove il divario tra libro e film si fa più evidente è nella seconda metà della storia. Nel film, dopo che il gruppo è stato decimato, Luke e Dom vengono catturati da una comunità isolata di adoratori del Jötunn, una setta che sacrifica vittime alla creatura in cambio di vita eterna. Questi cultisti, silenti e inquietanti, mantengono il tono cupo e oppressivo della narrazione. La sequenza in cui Dom viene torturato e poi sacrificato raggiunge picchi di tensione quasi insostenibili, preparando il terreno per il climax finale in cui Luke deve confrontarsi non solo con il mostro, ma con i propri demoni interiori.



