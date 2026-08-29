Un duo padre-figlia da YouTube a Netflix, in questa serie che i bambini dovrebbero guardare con i genitori

Pubblicazione: 29 agosto alle 16:00

Se non avete mai sentito parlare di Salish e Jordan Matter, probabilmente non siete gli unici. Ma se avete figli in età scolare, è molto probabile che loro sappiano esattamente chi sono. Il popolare duo padre-figlia ha costruito un pubblico enorme su YouTube attraverso video di sfide, scherzi, competizioni e avventure quotidiane in famiglia. Ora due stagioni di Salish e Jordan Matter sono approdate su Netflix, con classificazione PG e avvisi per linguaggio volgare e tematiche adulte. Per molti genitori italiani, questa è un'occasione rara per dare un'occhiata più da vicino al tipo di contenuti che i loro figli potrebbero già guardare. I contenuti degli influencer per bambini su YouTube sono un fenomeno enorme e non stanno andando da nessuna parte. Dai video di ginnastica e danza agli scherzi, dalle sfide alle cotte adolescenziali, i bambini sono attratti dall'osservare altri bambini. Ma i contenuti di YouTube sono diversi dalla televisione o dal cinema tradizionale.





. E sollevano domande per i genitori su cosa sia appropriato, quali messaggi stiano assimilando i bambini e come orientarsi in questo nuovo tipo di intrattenimento.. Non perché ogni genitore lo amerà, ma perché offre l'opportunità di capire cosa piace ai nostri bambini e di avere conversazioni su ciò che stanno vedendo.. Gli episodi spesso includono amici, altri giovani influencer e membri della famiglia, con uno stile frenetico che ha reso i creator di YouTube così popolari tra il pubblico giovane.

La serie mette in evidenza la creatività e il tempo trascorso insieme come famiglia, catturando l'energia che caratterizza questa nuova generazione di contenuti. Alcuni episodi includono conversazioni su cotte, appuntamenti e relazioni. Queste discussioni sono leggere e riflettono argomenti di cui molti preadolescenti stanno naturalmente diventando curiosi. Non c'è contenuto sessuale, ma l'attenzione sulle cotte è un tema ricorrente in tutta la serie. Salish e il suo buon amico Nidal sono cresciuti insieme e la loro amicizia è stata una trama ricorrente nei loro contenuti online. Alcuni spettatori potrebbero interpretare la loro relazione come una storia romantica in divenire, che riflette il modo in cui i creator online costruiscono narrazioni continuative per far tornare il pubblico. La serie contiene occasionalmente un linguaggio volgare lieve, incluse parole come "crap" nella versione originale e altre espressioni quotidiane che molti bambini potrebbero già sentire a scuola o online. Il linguaggio è poco frequente e non usato in modo aggressivo.

Parte dell'umorismo si basa su prese in giro, reazioni esagerate e insulti giocosi. Salish a volte descrive le cose come "brutte" o usa insulti di basso livello come parte della commedia. In alcuni episodi, colpisce scherzosamente al braccio un altro giovane influencer quando sbaglia una risposta su di lei. Questo viene presentato come uno scherzo piuttosto che come aggressione, ma potrebbe essere qualcosa di cui i genitori vogliono parlare con gli spettatori più giovani. Uno dei vantaggi di guardare Salish e Jordan Matter insieme è che apre la porta a conversazioni sulla vita online. Mentre la serie è divertente e intrattenente, riflette anche il mondo degli influencer dei social media, dove tutto è progettato per catturare l'attenzione. La serie spesso presenta case costose, viaggi, regali e sfide elaborate. Per i bambini, potrebbe creare l'impressione che questo stile di vita sia normale o facilmente raggiungibile. Questa può essere un'ottima opportunità per parlare di dove vengono i soldi, di come i creator online guadagnano e del fatto che ciò che vediamo sullo schermo è spesso solo una piccola parte della vita di qualcuno.





Durante la serie, Salish e Jordan sono quasi sempre positivi, energici e si divertono insieme.. Parlarne può aiutare i bambini a capire che tutti sperimentano una gamma completa di emozioni, anche se quei momenti non finiscono in un video YouTube, e spesso quei momenti non vengono inclusi perché i creator stanno scegliendo i momenti che pensano il pubblico troverà divertenti.. Dietro ogni video ci sono ore di pianificazione, riprese, editing e gestione di un'attività commerciale. Può anche significare vivere con telecamere, attenzione pubblica e commenti da milioni di estranei. Aiutare i bambini a capire cosa c'è dietro il video finito può costruire aspettative più sane sulla vita online.Ci sono così tante opportunità che derivano dal guardare contenuti insieme come famiglia. Offre la possibilità di condividere l'esperienza, capire cosa piace ai propri figli e avere conversazioni su ciò che stanno vedendo.. È anche importante ricordare che Salish e Jordan Matter su Netflix è un'esperienza molto diversa dalla navigazione su YouTube stesso. YouTube è uno spazio enorme e talvolta travolgente, con contenuti creati per pubblici molto diversi e per diverse fasce d'età.