Un duo padre-figlia da YouTube a Netflix, in questa serie che i bambini dovrebbero guardare con i genitori
Questa serie su Netflix è stata pensata per i bambini, ma i genitori dovrebbero supervisionarne la visione.
Se non avete mai sentito parlare di Salish e Jordan Matter, probabilmente non siete gli unici. Ma se avete figli in età scolare, è molto probabile che loro sappiano esattamente chi sono. Il popolare duo padre-figlia ha costruito un pubblico enorme su YouTube attraverso video di sfide, scherzi, competizioni e avventure quotidiane in famiglia. Ora due stagioni di Salish e Jordan Matter sono approdate su Netflix, con classificazione PG e avvisi per linguaggio volgare e tematiche adulte. Per molti genitori italiani, questa è un'occasione rara per dare un'occhiata più da vicino al tipo di contenuti che i loro figli potrebbero già guardare. I contenuti degli influencer per bambini su YouTube sono un fenomeno enorme e non stanno andando da nessuna parte. Dai video di ginnastica e danza agli scherzi, dalle sfide alle cotte adolescenziali, i bambini sono attratti dall'osservare altri bambini. Ma i contenuti di YouTube sono diversi dalla televisione o dal cinema tradizionale.
La serie mette in evidenza la creatività e il tempo trascorso insieme come famiglia, catturando l'energia che caratterizza questa nuova generazione di contenuti. Alcuni episodi includono conversazioni su cotte, appuntamenti e relazioni. Queste discussioni sono leggere e riflettono argomenti di cui molti preadolescenti stanno naturalmente diventando curiosi. Non c'è contenuto sessuale, ma l'attenzione sulle cotte è un tema ricorrente in tutta la serie. Salish e il suo buon amico Nidal sono cresciuti insieme e la loro amicizia è stata una trama ricorrente nei loro contenuti online. Alcuni spettatori potrebbero interpretare la loro relazione come una storia romantica in divenire, che riflette il modo in cui i creator online costruiscono narrazioni continuative per far tornare il pubblico. La serie contiene occasionalmente un linguaggio volgare lieve, incluse parole come "crap" nella versione originale e altre espressioni quotidiane che molti bambini potrebbero già sentire a scuola o online. Il linguaggio è poco frequente e non usato in modo aggressivo.
Parte dell'umorismo si basa su prese in giro, reazioni esagerate e insulti giocosi. Salish a volte descrive le cose come "brutte" o usa insulti di basso livello come parte della commedia. In alcuni episodi, colpisce scherzosamente al braccio un altro giovane influencer quando sbaglia una risposta su di lei. Questo viene presentato come uno scherzo piuttosto che come aggressione, ma potrebbe essere qualcosa di cui i genitori vogliono parlare con gli spettatori più giovani. Uno dei vantaggi di guardare Salish e Jordan Matter insieme è che apre la porta a conversazioni sulla vita online. Mentre la serie è divertente e intrattenente, riflette anche il mondo degli influencer dei social media, dove tutto è progettato per catturare l'attenzione. La serie spesso presenta case costose, viaggi, regali e sfide elaborate. Per i bambini, potrebbe creare l'impressione che questo stile di vita sia normale o facilmente raggiungibile. Questa può essere un'ottima opportunità per parlare di dove vengono i soldi, di come i creator online guadagnano e del fatto che ciò che vediamo sullo schermo è spesso solo una piccola parte della vita di qualcuno.
Ci sono così tante opportunità che derivano dal guardare contenuti insieme come famiglia. Offre la possibilità di condividere l'esperienza, capire cosa piace ai propri figli e avere conversazioni su ciò che stanno vedendo. Se guardare insieme non è sempre possibile, guardare il contenuto da soli può comunque aiutare a capire con cosa si sta confrontando il proprio figlio e creare opportunità per conversazioni successive. È anche importante ricordare che Salish e Jordan Matter su Netflix è un'esperienza molto diversa dalla navigazione su YouTube stesso. YouTube è uno spazio enorme e talvolta travolgente, con contenuti creati per pubblici molto diversi e per diverse fasce d'età. La versione Netflix offre un ambiente più controllato, una finestra su un fenomeno che merita attenzione e dialogo, non censura cieca.