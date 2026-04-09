Mindhunter: perché la serie (ingiustamente) cancellata resta il miglior thriller di Netflix

Pubblicazione: 09 aprile alle 11:44

Nel panorama affollato dei thriller psicologici su Netflix, dove ogni mese spunta una nuova serie pronta a tenerti incollato allo schermo, c'è un nome che continua a risuonare con una forza quasi ipnotica: Mindhunter. Cancellata nel 2019 dopo appena due stagioni, la serie creata da Joe Penhall e prodotta dal visionario David Fincher non solo non è stata dimenticata, ma è diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento, un metro di paragone impietoso per tutto ciò che è venuto dopo.



Basata sul libro di saggistica "Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit", la serie segue le indagini di due agenti dell'FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), che lavorano nella neonata Behavioral Science Unit. Affiancati dalla psicologa Wendy Carr (Anna Torv), i due iniziano un progetto tanto ambizioso quanto disturbante: intervistare i serial killer più famosi d'America per costruire profili psicologici dei criminali violenti. Un'idea che oggi ci sembra scontata, ma che negli anni Settanta rappresentava territorio inesplorato e controverso.



Certo, il terreno era già stato arato. Criminal Minds aveva macinato quindici stagioni di casi risolti con eleganza procedurale, Il silenzio degli innocenti aveva dato a Hannibal Lecter lo status di icona culturale, e la raffinata Hannibal di Bryan Fuller aveva trasformato il cannibalismo in arte barocca. Ma Mindhunter sceglie una strada diversa, più tortuosa e frustrante, in un certo senso più autentica.

Mindhunter - Netflix

La vera genialità della serie sta nel suo rifiuto di offrire risposte facili. Dove altri thriller psicologici ti servono motivazioni precise, traumi infantili che spiegano tutto con un fiocco narrativo ben confezionato, Mindhunter traffica nell'ambiguità. Gli incontri con i serial killer, da Edmund Kemper a Charles Manson, non portano a rivelazioni illuminanti ma a zone grigie sempre più ampie. Ford e Tench non trovano un metodo sicuro per predire il male, ma solo schemi instabili, contraddizioni, un'oscurità che resiste a ogni tentativo di categorizzazione.



Questa scelta stilistica e narrativa crea un'atmosfera opprimente, quasi claustrofobica. La fotografia è fredda, i silenzi pesanti, i dialoghi densi di sottotesti. David Fincher, che dirige personalmente diversi episodi, imprime il suo marchio inconfondibile: inquadrature geometriche, ritmo deliberatamente lento, un'attenzione maniacale ai dettagli che trasforma ogni scena in un piccolo esercizio di tensione. Non ci sono inseguimenti mozzafiato o sparatorie. La violenza qui è psicologica, strisciante, e proprio per questo più devastante.



La prima stagione introduce il metodo e i personaggi, costruendo lentamente il suo mondo attraverso interviste disturbanti e dinamiche interpersonali complesse. La seconda stagione si concentra sui delitti di Atlanta, una serie di omicidi di bambini afroamericani che terrorizzò la città tra il 1979 e il 1981. Ma anche qui, Mindhunter rifiuta la catarsi. Non c'è un momento trionfale in cui tutto si risolve, nessuna scena da standing ovation. C'è solo il peso di un caso irrisolto, di domande che restano sospese, di un sistema che mostra tutte le sue crepe.

Mindhunter - Netflix

Ed è proprio questo approccio, così poco hollywoodiano, così poco orientato alla gratificazione immediata dello spettatore, che rende Mindhunter sempre più rilevante col passare del tempo. In un'epoca in cui i true crime sono ovunque, dai podcast agli infiniti documentari Netflix, la serie di Fincher e Penhall rappresenta un antidoto alla spettacolarizzazione del crimine. Non glorifica i killer, non li trasforma in antieroi affascinanti. Li mostra per quello che sono: individui disturbati, spesso banali nella loro mostruosità, che resistono a ogni tentativo di romanticizzazione.



Le interpretazioni sono di altissimo livello. Jonathan Groff regala a Holden Ford una fragilità mascherata da ambizione intellettuale, un'arroganza che nasconde insicurezze profonde. Holt McCallany costruisce in Bill Tench un personaggio di straordinaria umanità, un uomo che porta il peso delle sue indagini anche nella vita familiare, con conseguenze devastanti. Anna Torv, spesso sottovalutata, dona a Wendy Carr una complessità rara, navigando tra discriminazione professionale e personale con una dignità silenziosa ma potente.



Dal punto di vista critico, Mindhunter ha accumulato consensi crescenti negli anni. Con un punteggio superiore al 9,5 su molte piattaforme di recensioni, la serie è diventata una pietra miliare del genere, un riferimento costante per ogni nuovo thriller psicologico che tenta di distinguersi. La sua influenza si vede in produzioni successive che hanno provato a replicare quella stessa atmosfera soffocante, quell'approccio riflessivo e non consolatorio al crimine.

Mindhunter - Netflix

La cancellazione dopo due stagioni resta uno dei grandi misteri di Netflix. Ufficialmente, i costi di produzione elevati e gli impegni di Fincher su altri progetti hanno portato alla sospensione indefinita. Ma per gli appassionati, quella mancata terza stagione è una ferita ancora aperta. I fili narrativi lasciati in sospeso, il BTK Killer che appare in apertura di vari episodi senza mai essere catturato, le dinamiche personali dei protagonisti ancora in evoluzione: tutto questo alimenta un senso di incompiuto che, paradossalmente, contribuisce al fascino della serie.



Perché Mindhunter invecchia così bene, quindi? Perché non insegue mode, non strizza l'occhio ai social media, non cerca la viralità del colpo di scena a tutti i costi. È una serie paziente, che rispetta l'intelligenza dello spettatore, che costruisce tensione attraverso il dialogo e il sottotesto piuttosto che attraverso gli jump scare. È cinema travestito da serialità televisiva, un esperimento narrativo che privilegia l'atmosfera sulla trama, il dubbio sulla certezza.