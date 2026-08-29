Naomi Watts è l'unico motivo per cui valga la pena recuperare questa serie thriller su Netflix

Pubblicazione: 29 agosto alle 18:00

Ci sono serie che promettono mondi e finiscono per consegnare cartoline sbiadite. Gypsy, thriller psicologico di Netflix con Naomi Watts protagonista, appartiene a questa categoria frustrante: un veicolo stellare per un'attrice straordinaria che si impantana in dieci episodi di ripetizioni ossessive, e una tensione che arriva soltanto negli ultimi quindici minuti del finale. Jean Holloway, interpretata da Watts, è una terapeuta che lavora in uno studio di Manhattan. Di giorno ascolta i problemi dei suoi pazienti, di sera torna nella sua perfetta vita del Connecticut con il marito avvocato Michael, interpretato da Billy Crudup, e la vivace figlia Dolly. Ma Jean ha un problema: investe troppo emotivamente nelle vite dei suoi pazienti e oltrepassa ogni confine professionale. Quando una madre si lamenta dell'allontanamento dalla figlia, Jean va a cercare la figlia e fa amicizia con lei. Quando un paziente depresso e tossicodipendente la preoccupa, Jean porta le sue ansie fuori dall'ufficio, scontrandosi con il ragazzo spacciatore della ragazza.

E quando Sam, un altro paziente, parla dell'ex irresistibile che non riesce a dimenticare, Jean rintraccia Sidney e, sotto falso nome, inizia con lei una relazione che passa dal tentativo timido al bollente, fino allo spaventoso. Il viaggio nella doppia vita di Jean dovrebbe tenerci incollati allo schermo. Invece, ci troviamo di fronte a un problema strutturale che mina l'intera costruzione:. Jean è una macchina che prende appunti e spiega al pubblico cosa pensano tutti gli altri. La serie cade nella trappola classica della finzione terapeutica: far dire tutto ai personaggi invece di lasciare che siano le immagini e le azioni a raccontare. Jean usa la sua autoconsapevolezza per spiegare allo spettatore cosa sta accadendo e la sua auto-cecità come fonte di ironia drammatica.

È un rilevatore umano di bugie che mente compulsivamente e malissimo, e i dieci episodi sono un viaggio nella spirale delle sue menzogne. Per Watts, Gypsy rappresenta comunque un ruolo interessante che le permette di attingere alla stessa dualità che fu alla base del suo ruolo rivelazione in Mulholland Drive di David Lynch. Per dieci ore sappiamo che Jean sta commettendo un errore dopo l'altro, ma Jean non ha consapevolezza o controllo, e Watts cattura quella tensione interna. È Mulholland Drive per principianti. Watts non interpreta Jean né come vittima né come villain, e Gypsy non la giudica, anche se molti spettatori penseranno che dovrebbe. Invece, ci viene servita una presunta suspense costruita sulla quantità di alcol che Jean ingurgita. Un drinking game pericoloso sarebbe tentare di eguagliare il suo consumo, bicchiere di bourbon dopo bicchiere. E poi ci sono le schermate dei messaggi e delle chiamate del suo iPhone, filmate come se fossero esplosivi pronti a detonare.

Dovremmo essere voyeur. Ogni regista della serie, a partire da Sam Taylor-Johnson (Cinquanta sfumature di grigio) che dirige il pilot, segue lo stesso template: riprese dietro gli angoli, attraverso oggetti, spiando conversazioni da stanze lontane. Anche se siamo consapevoli che Jean sta rovinando la vita di tutti, inclusa la sua, dovremmo essere complici del suo desiderio. Lo show si propone effettivamente come espressione del desiderio femminile. La maggior parte degli episodi è scritta e diretta da donne, con Victoria Mahoney e Coky Giedroyc che firmano gli ultimi quattro. I personaggi maschili sono tutti intenzionalmente passivi e quasi tutti dimenticabili. Crudup inizia insipido e ottuso, costretto a interpretare il credulone per lungo tempo, ma alla fine diventa comprensibile. La performance di Karl Glusman nei panni di Sam è definita principalmente dal fatto che il suo personaggio abbia o meno i baffi, una perplessità di continuità a cui avremmo voluto attribuire un significato più profondo.



