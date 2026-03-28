David Tennant tornerà nel MCU? La strategia della Marvel per riportare Kilgrave sullo schermo

Pubblicazione: 28 marzo alle 16:37

Il ritorno di David Tennant nel Marvel Cinematic Universe potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. L'attore scozzese, celebre per la sua interpretazione del Dottore in Doctor Who, ha lasciato un segno indelebile nell'universo Marvel con il ruolo di Kilgrave in Jessica Jones, uno dei villain più disturbanti e psicologicamente complessi mai apparsi sullo schermo. La sua performance, caratterizzata da un mix inquietante di fascino superficiale e malvagità profonda, ha reso il personaggio indimenticabile, tanto che i fan non hanno mai smesso di chiederne il ritorno.



Kilgrave, l'antagonista dotato di poteri di controllo mentale, è morto nella prima stagione di Jessica Jones, ma la sua presenza ha continuato a pervadere la serie ben oltre quel momento. La seconda stagione lo ha fatto riapparire come manifestazione psicologica del trauma di Jessica, dimostrando che alcuni villain non hanno bisogno di una resurrezione fisica per rimanere rilevanti nella narrazione. Questa scelta narrativa ha aperto una porta che Marvel sembra ora intenzionata a varcare nuovamente.



Con l'integrazione progressiva dei personaggi dell'era Netflix nel MCU ufficiale, il terreno per un ritorno di Tennant appare sempre più fertile. Daredevil: Born Again ha riportato Matt Murdock e Wilson Fisk al centro della scena, e Jessica Jones è destinata a fare la sua ricomparsa nell'universo cinematografico condiviso. In questo contesto, ignorare completamente Kilgrave significherebbe perdere l'occasione di esplorare uno dei traumi più definitori del personaggio di Jessica.

Jessica Jones - Disney+

La seconda stagione di Daredevil: Born Again introduce un meccanismo narrativo che potrebbe rappresentare la chiave per questo ritorno. Nel primo episodio, Heather Glenn sperimenta visioni di Muse, il villain che l'ha aggredita, come parte del suo processo di elaborazione del trauma. Queste apparizioni non sono resurrezioni letterali, ma echi psicologici: manifestazioni visive del peso emotivo che certe esperienze lasciano sulle vittime.



Questa scelta stilistica non è semplicemente un espediente drammatico, ma un vero e proprio framework narrativo che Marvel può applicare ad altri personaggi. Stabilendo che figure traumatiche possono riapparire come allucinazioni o presenze emotive, la serie crea un precedente che rende possibile il ritorno di altri antagonisti senza compromettere le conclusioni narrative precedenti. E Kilgrave è probabilmente il candidato perfetto per questo tipo di trattamento.



L'intera dinamica tra Kilgrave e Jessica era radicata nel controllo psicologico, nella manipolazione e nel danno emotivo a lungo termine. A differenza di altri villain Marvel che rappresentano minacce fisiche o cosmiche, Kilgrave era una minaccia interiore, un demone personale che abitava la mente di Jessica molto tempo dopo la loro separazione fisica. Farlo tornare come presenza ossessiva piuttosto che come minaccia resuscitata non solo avrebbe senso dal punto di vista caratteriale, ma rifletterebbe anche l'esperienza reale del trauma.

Jessica Jones - Disney+

Questa è esattamente la strada che Jessica Jones aveva già percorso nella sua seconda stagione. Tennant è riapparso in diverse scene, interpretando la versione di Kilgrave che esisteva nella mente tormentata di Jessica. Quelle sequenze erano tra le più potenti della stagione, il che dimostrava che il personaggio poteva ancora generare tensione drammatica senza essere fisicamente presente nella storia. Riportare questo approccio nel contesto del MCU più ampio sarebbe coerente con quanto già stabilito e consentirebbe a Tennant di riprendere un ruolo che ha interpretato con maestria.



Le modalità precise di questo ritorno potrebbero variare. Potrebbe trattarsi di flashback che mostrano momenti precedentemente non visti della loro relazione, di sequenze oniriche che rappresentano le paure interiori di Jessica, o di vere e proprie allucinazioni visive simili a quelle sperimentate da Heather Glenn. In tutti questi casi, Tennant potrebbe riprendere il ruolo senza che sia necessaria alcuna spiegazione narrativa contorta sulla sua resurrezione fisica.



La crescente enfasi del MCU sul trauma e il recupero rende Kilgrave narrativamente rilevante come non mai. Non si tratterebbe semplicemente di fan service o di un cameo nostalgico, ma di un utilizzo significativo del personaggio per esplorare temi psicologici complessi. Jessica Jones, più di quasi ogni altro eroe Marvel, ha costruito la sua identità sulla sopravvivenza e sulla resistenza agli abusi. Rivisitare quella dinamica nell'ambito di Daredevil: Born Again potrebbe offrire alcune delle scene più emotivamente cariche che il MCU abbia mai prodotto.