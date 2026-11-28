Denis Villeneuve non si trattiene, la stoccata sull'uscita di Avengers Doomsday la stessa settimana di Dune 3
Denis Villeneuve critica Disney per aver programmato Avengers: Doomsday contro Dune 3 il 16 dicembre 2026. Il regista accetta la sfida ma esprime delusione.
Il 16 dicembre 2026 potrebbe passare alla storia come uno dei weekend più esplosivi mai visti al botteghino mondiale. Due colossi del cinema si affronteranno in una battaglia senza esclusione di colpi: da una parte Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo dell'universo Marvel che Disney lancia con la sicurezza di chi sa di avere tra le mani un fenomeno culturale globale. Dall'altra Dune Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia di Denis Villeneuve che Warner Bros aveva programmato per quella data già da tempo, convinta di avere finalmente via libera dopo le difficoltà affrontate con i primi due film.
La frustrazione del regista è comprensibile se si ripercorre il calvario produttivo della saga di Dune. Il primo film ha dovuto fare i conti con la coda della pandemia, un periodo in cui le sale erano ancora semivuote e il pubblico esitante. Il secondo capitolo, uscito nel 2024, si è scontrato con le conseguenze degli scioperi di Hollywood che avevano paralizzato l'industria per mesi, limitando le possibilità promozionali e creando un clima di incertezza. Con il terzo film, Villeneuve pensava di aver finalmente trovato un corridoio libero, una finestra temporale in cui poter competere senza ostacoli insormontabili.
"Ero profondamente deluso", ha ammesso il regista riferendosi alla notizia dell'arrivo di Avengers: Doomsday nella stessa data. Il problema, ha spiegato, è che Warner Bros aveva già impegnato contrattualmente quella settimana con IMAX, rendendo impossibile uno spostamento dell'uscita. "Ho accettato il mio destino, pregando gli dei del cinema", ha aggiunto con una nota di rassegnazione quasi poetica, tipica del suo modo di parlare di cinema come di un'arte sacra.
Il regista ha chiuso l'argomento con una nota di pragmatismo: ha accettato la sfida, si è preparato al confronto impari e ora confida nella qualità del suo lavoro. Se Dune 3 saprà chiudere degnamente una trilogia che ha ridefinito la fantascienza cinematografica contemporanea, forse quel "sexy piccolo animale" di cui parla Villeneuve riuscirà davvero a sopravvivere all'ombra del T-rex Marvel.