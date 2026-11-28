Pubblicazione: 28 novembre alle 12:33

Il 16 dicembre 2026 potrebbe passare alla storia come uno dei weekend più esplosivi mai visti al botteghino mondiale. Due colossi del cinema si affronteranno in una battaglia senza esclusione di colpi: da una parte Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo dell'universo Marvel che Disney lancia con la sicurezza di chi sa di avere tra le mani un fenomeno culturale globale. Dall'altra Dune Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia di Denis Villeneuve che Warner Bros aveva programmato per quella data già da tempo, convinta di avere finalmente via libera dopo le difficoltà affrontate con i primi due film.





, che in una recente intervista a Time Magazine non ha usato mezzi termini per esprimere la propria delusione. "Disney ha messo il più grande franchise di tutti i tempi contro di noi. Non sono uno sciocco. Quei film sono un mammut", ha dichiarato Villeneuve, usando una metafora efficace per descrivere la sproporzione delle forze in campo.se si ripercorre il calvario produttivo della saga di Dune., un periodo in cui le sale erano ancora semivuote e il pubblico esitante.che avevano paralizzato l'industria per mesi, limitando le possibilità promozionali e creando un clima di incertezza., una finestra temporale in cui poter competere senza ostacoli insormontabili.

"Ero profondamente deluso", ha ammesso il regista riferendosi alla notizia dell'arrivo di Avengers: Doomsday nella stessa data. Il problema, ha spiegato, è che Warner Bros aveva già impegnato contrattualmente quella settimana con IMAX, rendendo impossibile uno spostamento dell'uscita. "Ho accettato il mio destino, pregando gli dei del cinema", ha aggiunto con una nota di rassegnazione quasi poetica, tipica del suo modo di parlare di cinema come di un'arte sacra.





. Nella stessa intervista ha voluto: "Dune non è un mammut come Avengers, ma è un animale sexy che ha molta potenza di fuoco, e spero che sopravviveremo". Una dichiarazione che sa di sfida, o almeno di: "Potrebbe essere uno dei weekend di maggior incasso di tutti i tempi grazie a entrambi i film. Sono in competizione con Avengers? Assolutamente no. È un T-rex. Ma sto in piedi orgoglioso perché penso che il film mantenga le promesse"., si è preparato al confronto impari e ora confida nella qualità del suo lavoro.che ha ridefinito la fantascienza cinematografica contemporanea, forse quel "sexy piccolo animale" di cui parla Villeneuve