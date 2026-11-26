Pubblicazione: 26 novembre alle 12:40

Mentre l'attenzione degli appassionati della Terra di Mezzo si concentra sulla serie Gli Anelli del Potere di Prime Video, che ha appena concluso la terza stagione con un cliffhanger drammatico e si prepara alla quarta, il versante cinematografico del Signore degli Anelli non vuole restare nell'ombra. Warner Bros. ha annunciato che Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ha ufficialmente completato le riprese, con oltre un anno di anticipo rispetto alla data di uscita prevista per il 17 dicembre 2027. Per celebrare questo traguardo, lo studio ha diffuso un video celebrativo in cui, naturalmente, Gollum stesso sembra non essere ancora pronto a dire addio al set.





, raccontando eventi paralleli a quelli narrati nei tre film che hanno rivoluzionato il cinema fantasy all'inizio degli anni 2000. Non si tratta quindi di un prequel ambientato nelle Ere precedenti come Rings of Power, ma di una storia che si intreccia con quella che già conosciamo, espandendo la mitologia cinematografica jacksoniana piuttosto che riscriverla.Andy Serkis torna ovviamente a vestire i panni di Gollum e Sméagol, il personaggio che ha contribuito a rendere iconico attraverso la tecnica della motion capture. Al suo fianco ritroviamo Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins, Ian McKellen come Gandalf il Grigio e Lee Pace che riprende il ruolo di Thranduil, il re elfico già apparso nella trilogia de Lo Hobbit.

Una nota interessante riguarda il personaggio di Granpasso, qui interpretato da Jamie Dornan. Viggo Mortensen, che aveva reso indimenticabile Aragorn nella trilogia originale, passa il testimone a un attore di nuova generazione, una scelta che testimonia la volontà di rinnovare parzialmente il volto del franchise pur mantenendo salde le radici.





Accanto ai volti noti si aggiungono personaggi inediti che arricchiranno la narrazione.. Nomi di peso che dimostrano quanto il richiamo della Terra di Mezzo resti forte anche per attori affermati, desiderosi di entrare a far parte di una saga che ha segnato la cultura popolare contemporanea.I prossimi mesi vedranno probabilmente il rilascio di materiale promozionale, forse un primo teaser, e sicuramente molte speculazioni da parte della comunità di appassionati. La Terra di Mezzo cinematografica si prepara a riaprire i suoi cancelli, e Gollum, il personaggio più ambiguo e affascinante della saga, sarà la nostra guida in questo nuovo viaggio.