Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, arriva un nuovo aggiornamento dal set
Tornano Frodo, Gandalf e Thranduil. Uscita prevista per dicembre 2027. Cast e dettagli del nuovo film.
Mentre l'attenzione degli appassionati della Terra di Mezzo si concentra sulla serie Gli Anelli del Potere di Prime Video, che ha appena concluso la terza stagione con un cliffhanger drammatico e si prepara alla quarta, il versante cinematografico del Signore degli Anelli non vuole restare nell'ombra. Warner Bros. ha annunciato che Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ha ufficialmente completato le riprese, con oltre un anno di anticipo rispetto alla data di uscita prevista per il 17 dicembre 2027. Per celebrare questo traguardo, lo studio ha diffuso un video celebrativo in cui, naturalmente, Gollum stesso sembra non essere ancora pronto a dire addio al set.
Il cast rappresenta un ponte affascinante tra passato e presente del franchise. Andy Serkis torna ovviamente a vestire i panni di Gollum e Sméagol, il personaggio che ha contribuito a rendere iconico attraverso la tecnica della motion capture. Al suo fianco ritroviamo Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins, Ian McKellen come Gandalf il Grigio e Lee Pace che riprende il ruolo di Thranduil, il re elfico già apparso nella trilogia de Lo Hobbit.
Una nota interessante riguarda il personaggio di Granpasso, qui interpretato da Jamie Dornan. Viggo Mortensen, che aveva reso indimenticabile Aragorn nella trilogia originale, passa il testimone a un attore di nuova generazione, una scelta che testimonia la volontà di rinnovare parzialmente il volto del franchise pur mantenendo salde le radici.
Con la conclusione delle riprese, il countdown verso il dicembre 2027 è ufficialmente iniziato. I prossimi mesi vedranno probabilmente il rilascio di materiale promozionale, forse un primo teaser, e sicuramente molte speculazioni da parte della comunità di appassionati. La Terra di Mezzo cinematografica si prepara a riaprire i suoi cancelli, e Gollum, il personaggio più ambiguo e affascinante della saga, sarà la nostra guida in questo nuovo viaggio.