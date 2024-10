Disney+ introduce le Top 10: ecco i dieci titoli più visti in Italia!

Pubblicazione: 31 ottobre alle 09:23

Novità importante per gli utenti di Disney+: il servizio streaming ha infatti introdotto le Top 10, attraverso cui scoprire quali sono i contenuti più visti.

La funzione, disponibile anche nel nostro Paese, mette in evidenza i film e le serie più popolari, proponendo classifiche diverse a seconda dell'abbonamento e delle impostazioni di parental control.

Le Top 10 di Disney+ sono composte tenendo conto di “diversi fattori, tra cui le visualizzazioni totali di un episodio di una serie e di un film nell'arco di un giorno e la crescente popolarità dei nuovi titoli usciti in quel lasso di tempo”. Le classifiche possono inoltre mettere a confronto film e serie o considerarli separatamente.

I 10 titoli più visti in Italia al momento

Ecco quindi i dieci titoli più visti al momento nel nostro paese: in testa troviamo subito, la serie sul delitto di Sarah Scazzi appena uscita dopo la sospensione di qualche giorno dovuta all'ingiunzione del comune di Avetrana , seguito dal reboot dee da. In classifica compaiono anche titoli la cui popolarità è stagionale, come The Nightmare Before Christmas o Hocus Pocus. Al decimo posto, invece, l'indistruttibile The Bear.

Ricordiamo che Netflix ha attivato questa funzione fin dal 2020, pubblicando anche online le classifiche.