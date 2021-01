Dall’ USA Today arriva notizia che a partire dal 1° gennaio 2022 avverrà la cessazione del, un bus che trasporta i visitatori dall’aeroporto di Orlando agli alberghi del resort di Disney World a titolo gratuito.

“Visto che le esigenze dei visitatori e le loro preferenze cambiano, non offriremo più il servizio del Magical Express a partire dal 2022” ha commentato Erica Ettori, una portavoce della Disney.

Avery Maehrer, dirigente della comunicazione di Disney World, ha poi aggiunto che “gli ospiti hanno più opzioni che mai per il trasporto, come la condivisione di corse che offrono più flessibilità su direzioni e modalità“, riferendosi a servizi come Uber e Lyft.

Per restare in tema, ricordiamo che Disneyland diventerà il primo Super POD di vaccini contro il COVID-19 in Orange County. I “super punti di distribuzione” sono strutture in grado di vaccinare migliaia di persone al giorno e fanno parte del piano di vaccinazione di massa istituito dal governo degli Stati Uniti per affrontare un’epidemia che finora è costata oltre 375mila vite.

Il parco dei divertimenti di Anaheim ha chiuso i battenti a marzo e da allora non ha mai riaperto. The Walt Disney Company ha quindi offerto la struttura come luogo per accelerare il processo di vaccinazione.

L’utilizzo di Super POD dovrebbe accelerare la distribuzione di vaccini che per ora, negli Stati Uniti, sembra andare a rilento. Disneyland e il Dodger Stadium sono tra i primi punti di distribuzione su vasta scala ad essere annunciati: verranno attivati entro la settimana, e presto ne verranno annunciati altri.