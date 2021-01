Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nel corso di un’intervista con Jimmy Kimmel Live per parlare diha confermato che le riprese disono in pausa a causa della crescita dei casi di Covid-19 nel Regno Unito.

“Visto che gli ospedali sono pieni qui, non possiamo tornare finché la situazione non si sarà calmata” ha confermato l’attrice, che si trova a Londra già da diverse settimane proprio per le riprese del film. “Io intanto me ne sto qui in sicurezza, grata di poter comunque lavorare. La Disney mi ha tenuto bella impegnata durante la quarantena!“.

Ricordiamo che nel frattempo a Londra altre produzioni cinematografiche come The Batman e Animali Fantastici 3 hanno avuto il via libera per proseguire.

Ecco il video dell’intervento:

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.