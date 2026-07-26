Dolph Lundgren è l'unica cosa che si salva in questo film del 1987 (che sta per lasciare Prime Video)

Pubblicazione: 26 luglio alle 14:13

Quando un cartone animato iconico come He-Man & Masters Of The Universe conquista intere generazioni, è inevitabile che Hollywood punti gli occhi su un adattamento live-action. Era la fine degli anni '80, l'epoca d'oro degli action movie senza mezze misure, dove il muscolo contava più della psicologia e il cheese factor era una medaglia al valore. Eppure, nonostante le premesse e l'entusiasmo dei fan, Masters of the Universe del 1987 si rivelò un fiasco clamoroso. Il film diretto da Gary Goddard vanta un umiliante 21% su Rotten Tomatoes ed è generalmente considerato un fallimento anche dai sostenitori più accaniti dell'universo di He-Man.

La pellicola non riuscì a catturare la magia della serie animata, finendo per deludere sia il pubblico che la critica. Ma in mezzo a quel naufragio cinematografico, c'era. Il film sarà. Dolph Lundgren non stava semplicemente portando in vita un personaggio dei cartoni animati., e sotto questo punto di vista l'attore svedese ha centrato il bersaglio in pieno. La sua performance può apparire rigida, persino stridente, ma è esattamente così che si comporterebbe un pupazzo articolato se prendesse vita e si ritrovasse catapultato nel caos delle strutture sociali terrestri.

In qualche modo, l'He-Man di Lundgren è un precursore del Ken di Ryan Gosling in Barbie, suggerendo che dietro quella performance c'era più autoconsapevolezza di quanto sembri a prima vista. Va anche detto, in difesa di Lundgren, che He-Man non è esattamente il personaggio più sfumato dell'universo narrativo. È un guerriero spaziale seminudo e stracolmo di muscoli che, proprio come il Thor del MCU, basa l'intera personalità sull'arma che brandisce. Di certo nessuno si aspettava una performance da Oscar quando Lundgren accettò il ruolo, quindi liquidare la sua interpretazione come inadeguata sarebbe ingiusto. Si trattò invece di una rappresentazione piuttosto impressionante, molto autoironica e consapevole dei propri limiti.

Per Lundgren, però, il ruolo di He-Man rappresentava qualcosa di speciale, e non necessariamente in senso positivo. L'attore aveva le sue riserve sul progetto, e aveva buone ragioni per essere apprensivo. In un'intervista rilasciata a Role Recall nel 2014, Lundgren ammise di aver trovato strano interpretare un giocattolo e non era sicuro di come il film sarebbe stato accolto dal grande pubblico. Interpretare He-Man presentava un'enorme sfida personale per Lundgren: doveva essere l'eroe, per una volta. Un onore per la maggior parte degli attori, ma nel 1987 Lundgren si era già cementato nel folclore dei villain cinematografici interpretando l'indomabile Ivan Drago in Rocky IV, e quel tipo di eredità è difficile da scrollarsi di dosso.