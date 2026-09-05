Dopo Squid Game, Netflix punta tutto su questo film di un regista coreano (in concorso a Venezia)

Pubblicazione: 05 settembre alle 14:30

Netflix ha annunciato uno dei suoi prossimi progetti cinematografici coreani più ambiziosi, segnando il ritorno di un regista che manca dalle scene da 7 anni. La piattaforma di streaming continua a investire massicciamente nei contenuti provenienti dalla Corea del Sud, una strategia che si è rivelata vincente fin dal 2021, quando Squid Game ha trasformato l'interesse globale per le produzioni coreane in un fenomeno culturale di massa. Il film in questione si intitola Possible Love, diretto da Chang-dong (auteur di culto del cinema coreano la cui ultima opera risale al 2018) e debutterà in prima mondiale domenica 6 settembre al Festival di Venezia, in concorso per il Leone d’Oro. Sarà, poi, disponibile prossimamente sulla piattaforma. Lee non è un nome qualunque nel panorama cinematografico internazionale: il suo precedente film, Burning, venne accolto con elogi unanimi dalla critica mondiale, conquistando due premi al Festival di Cannes e ottenendo una prestigiosa nomination alla Palma d'Oro.

Quel lungometraggio, intenso e magnetico, aveva dimostrato la capacità del regista di costruire narrazioni stratificate che esplorano le fratture sociali e psicologiche della società contemporanea.. Quando i loro mondi entrano in collisione, cominciano a emergere crepe nell'apparente normalità della loro quotidianità. È una premessa che richiama i temi cari a Lee: le tensioni sotto la superficie, i conflitti di classe, le relazioni umane messe alla prova da forze invisibili ma inesorabili. Il cast riunisce alcuni dei volti più riconoscibili e talentuosi del cinema coreano.. Sul, dal canto suo, ha recitato in opere precedenti del regista come Peppermint Candy e Oasis, consolidando un sodalizio artistico di lunga data.. Quest'ultima è particolarmente nota al pubblico internazionale per aver recitato in Parasite di Bong Joon-ho, dove interpretava la madre della ricca famiglia Park. Parasite, ricordiamo, ricevette consensi planetari e divenne il primo film in lingua non inglese a vincere l'Oscar per il Miglior Film, un traguardo storico che ha ulteriormente consolidato la reputazione del cinema coreano.. Il regista è noto per la sua meticolosità nella scrittura e per la capacità di creare personaggi tridimensionali, capaci di contenere ambiguità morali e profondità psicologiche che sfuggono alle etichette facili.

L'impegno di Netflix nella produzione di contenuti coreani non è casuale né improvvisato. Quest'anno la piattaforma ha pianificato il lancio di 29 progetti provenienti dalla Corea del Sud, tra film e serie televisive. Tra le serie già rilasciate nel 2025 figurano Weak Hero Class 2, When Life Gives You Tangerines e la terza stagione di Squid Game. Sul fronte cinematografico, Netflix ha recentemente distribuito Wall to Wall, che nonostante recensioni contrastanti è diventato uno dei titoli non in lingua inglese più visti sulla piattaforma. La scelta di affidare un progetto di tale portata a Lee Chang-dong dimostra la volontà di Netflix di diversificare il proprio catalogo coreano, affiancando ai blockbuster mainstream opere d'autore capaci di attrarre un pubblico cinefilo più esigente. Se Squid Game ha aperto le porte al grande pubblico, film come Possible Love mirano a consolidare la reputazione della piattaforma come casa di produzione attenta alla qualità artistica oltre che ai numeri.





Rimane da vedere se il ritorno di Lee Chang-dong riuscirà a replicare il successo critico di Burning e se il pubblico di Netflix, abituato a un ritmo narrativo spesso più frenetico, saprà apprezzare lo stile contemplativo e denso del regista.e, forse, per ridefinire ciò che ci aspettiamo da un film Netflix.