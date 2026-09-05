La guerra di Kargil raccontata dai piloti: questa nuova serie Netflix cambia prospettiva (e funziona)

Pubblicazione: 05 settembre alle 14:00

C'è molto di più nella guerra oltre al fuoco delle mitragliatrici e al fragore delle granate. Decisioni strategiche e diplomatiche prese a porte chiuse influenzano il destino di ciò che accade sul campo di battaglia. Operation Safed Sagar - Missione ad alta quota lo comprende perfettamente e si prende il tempo necessario per stabilire il contesto del conflitto di Kargil prima di tuffarsi nell'azione vera e propria. La nuova serie Netflix reimmagina il turbolento periodo della fine degli anni Novanta, quando India e Pakistan si sedettero al tavolo dei negoziati di pace mentre l'incubo della bomba nucleare aleggiava come un'ombra minacciosa. Filmati d'archivio si susseguono per ricostruire la memoria sgranata di quei giorni. Ma la familiarità inizia a svanire gradualmente quando la serie introduce i personaggi pakistani.





. Non vengono condannati immediatamente come incarnazioni assolute del male. La gravità delle loro azioni emerge da frammenti della loro stessa umanità in disfacimento. Questa moderazione si riflette nelle scelte di casting.. Il generale dell'esercito pakistano orchestra un piano per rivendicare parti del Kashmir, inviando ondate di truppe travestite da tribali sulle vette innevate delle montagne.. L'intrigo politico funziona in queste sequenze, costruendo un quadro completo di quei tempi senza sovradrammatizzare gli eventi. In contrasto, gli ufficiali dell'aeronautica indiana vengono presentati come un gruppo vivace, ciascuno alle prese con le proprie questioni personali.. Reddy e Dhaliwal lavorano per superare le loro differenze personali e i rancori reciproci per trovare equilibrio nelle esercitazioni di squadra.

Sono guidati dal comandante di squadrone Ajay Ahuja, interpretato da Siddharth, chiamato da B.S Dhanoa, ruolo affidato a Jimmy Shergill, per addestrare i giovani ufficiali a una formazione speciale e complessa dei loro caccia che richiede coordinamento e allineamento di squadra. I primi tre episodi mantengono un tono leggero mentre gli ufficiali attraversano la loro vita quotidiana, mentre il pericolo inizia a montare al confine e una cospirazione si prepara in Pakistan. Il conflitto si intensifica quando gli eserciti di entrambi i paesi si scambiano raffiche di proiettili, lasciando dietro pesanti perdite. È in quel momento che il ruolo dell'aeronautica diventa cruciale, quando il Golden Arrows Squadron si riunisce per condurre straordinari attacchi aerei.



