Un comico perde 20mila dollari in borsa e Netflix ne fa uno show (che spopola in classifica)

Pubblicazione: 04 settembre alle 20:00

In Corea del Sud, perdere soldi in borsa non è più solo motivo di ansia o frustrazione. È diventato intrattenimento di massa. Mentre i mercati azionari del paese oscillano tra picchi storici e crolli vertiginosi, una nuova ondata di programmi televisivi e contenuti YouTube sta trasformando le montagne russe emotive degli investimenti in comedy show e reality che catturano milioni di spettatori. "Rookie Kim's Stock Market Mission" è l'esempio più lampante di questo fenomeno. La serie Netflix Korea, lanciata il 3 agosto 2026, ha rapidamente scalato la classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma, piazzandosi all'ottavo posto tra le serie più guardate in Corea già pochi giorni dopo il debutto. Il protagonista è Kim Won-hun, comico noto per "SNL Korea" e "Gag Concert", che nel programma si cimenta per la prima volta con il mercato azionario.





. Non è un documentario finanziario né un corso accelerato di economia. È puro intrattenimento costruito attorno alle reazioni, agli errori e alle scoperte di un principiante che naviga un mondo complesso con l'approccio leggero tipico della commedia. Ma c'è un dettaglio che rende tutto più interessante:. Una somma che per molti spettatori rappresenta un patrimonio significativo, e che rende le sue reazioni autentiche, le sue ansie palpabili.. Nella prima metà dell'anno, le loro azioni hanno raggiunto massimi storici, trainate dalla domanda esplosiva di semiconduttori per applicazioni di intelligenza artificiale, in particolare le memorie ad alta larghezza di banda note come HBM. Gli analisti prevedevano utili record, gli investitori retail si sono lanciati in massa, e il sentiment generale era euforico.. È proprio questo contesto di volatilità estrema che ha alimentato l'interesse per programmi come quello di Kim Won-hun: gli spettatori vedono riflesse le proprie paure, speranze e frustrazioni nelle vicende del comico.

L'ascesa di questo filone di intrattenimento finanziario non è casuale. Il 2026 è stato un anno di emozioni estreme per la borsa coreana. A giugno, il Kospi ha superato per la prima volta nella sua storia i 9mila punti durante una sessione di trading, segnando una pietra miliare per i mercati di capitale del paese. Il rally era alimentato dalla corsa globale verso l'intelligenza artificiale e dall'aspettativa che le aziende coreane di semiconduttori avrebbero beneficiato in modo massiccio di questa rivoluzione tecnologica. La correzione è stata altrettanto drammatica. Dal picco di metà giugno, il Kospi è scivolato fino a oscillare attorno ai 6mila punti a inizio settimana. Un calo di quasi il 33 percento che ha scosso la fiducia degli investitori e generato un'ondata di nervosismo tra i risparmiatori retail, molti dei quali sono giovani attratti dal mercato proprio durante la fase rialzista.





L'interesse per gli investimenti tra il pubblico più giovane è reale e in crescita. La sfida per produttori e creator è trovare modi per informare e coinvolgere senza indurre comportamenti imprudenti.. Ma devono farlo con responsabilità. Perché se è vero che ridere delle proprie perdite può essere terapeutico, è altrettanto vero che dietro ogni percentuale di calo ci sono risparmi sudati, progetti posticipati, sogni rimandati. E questo, forse, non dovrebbe mai diventare solo intrattenimento.