Una star di Sweet Home in questo nuovo k-drama musicale su Netflix che ricorda il suo ruolo più toccante

Pubblicazione: 04 settembre alle 18:00

Netflix ha appena lanciato uno dei K-drama più attesi dell'anno, e il protagonista non poteva essere che Song Kang, l'attore sudcoreano che dal 2017 a oggi ha costruito una carriera straordinaria alternando ruoli in romantic comedy irriverenti, horror soprannaturali e romance paranormali. Da Sweet Home a My Demon, passando per Nevertheless, Song Kang è diventato un volto iconico della Hallyu wave, quell'ondata culturale coreana che ha conquistato il mondo intero ben prima che i servizi di streaming se ne accorgessero. Four Hands, Two Sonatas - Quattro mani, due suonate segna il ritorno dell'attore su Netflix dopo un periodo di attesa che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. La serie, composta da 12 episodi e trasmessa anche sulla rete sudcoreana tvN, ha debuttato il 29 agosto 2026 con i primi due episodi, e già dalle battute iniziali è chiaro che il servizio di streaming ha tra le mani qualcosa di speciale. Non si tratta del solito K-drama romantico o del thriller dal ritmo serrato: questa è una storia di formazione, musica classica, rivalità e insicurezze profonde.





. La sua performance è tecnicamente impeccabile, tanto da commuovere diversi spettatori in platea. Eppure, tornato tra le braccia della famiglia, il giovane pianista si scontra con una realtà crudele: i suoi cari sono freddi, critici, incapaci di riconoscere il valore della sua arte. Kang Bi-o suona alla perfezione, ma manca di quella passione che trasforma le note in emozione pura.. Quando Jeong-yo si trasferisce alla Korea Arts High School, l'incontro tra i due diventa inevitabile. E improvvisamente Kang Bi-o si trova di fronte a una verità scomoda: esiste qualcuno naturalmente più dotato di lui, qualcuno che suona con quella passione che a lui manca.

È l'inizio di una rivalità che espone le insicurezze più profonde del protagonista, quelle paure che nessuna tecnica può nascondere. Four Hands, Two Sonatas non punta solo sul dramma adolescenziale o sulla classica storia d'amore. C'è molto di più. La serie affronta temi universali come la mortalità artistica, la pressione familiare, il peso delle aspettative e quella sensazione di non essere mai abbastanza, anche quando sei il migliore. Song Kang porta sullo schermo un personaggio fragile, stratificato, molto lontano dai demoni e dagli zombie che ha interpretato in Sweet Home o dai contratti soprannaturali di My Demon. Ed è proprio qui che emerge il parallelismo più interessante. Four Hands, Two Sonatas sembra essere il successore spirituale di Navillera, il K-drama del 2021 che molti considerano il vero capolavoro di Song Kang.

In quella serie, l'attore interpretava un giovane ballerino dal talento immenso ma dal cuore ferito, pronto ad abbandonare la danza fino a quando un anziano aspirante ballerino non gli chiede di realizzare il sogno di una vita. Navillera esplorava la mortalità, il senso della vita, le lezioni che solo la vecchiaia può insegnare. Era un racconto introspettivo, capace di scavare nell'anima dello spettatore. Four Hands, Two Sonatas condivide con Navillera quella stessa intensità emotiva, ma la declina in chiave diversa. Se nel 2021 il focus era sull'età avanzata e sul rimpianto, qui si parla di giovinezza, di formazione, di primi amori e prime delusioni. Il personaggio di Song Kang in Navillera potrebbe essere visto come una sorta di fusione dei due protagonisti di Four Hands, Two Sonatas: un artista tormentato che deve ritrovare la passione perduta, proprio come Kang Bi-o, ma con la maturità di chi ha già vissuto abbastanza da conoscere il peso del fallimento.





Il confronto tra le due serie è inevitabile, ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo.. Il pianoforte a quattro mani del titolo non è solo una metafora dell'armonia musicale, ma anche della relazione complessa tra i due protagonisti: rivali, complici, specchi l'uno dell'altro.La risposta è ancora sospesa, ma una cosa è certa: Netflix ha scommesso su una storia che non cerca di accontentare il pubblico con formule collaudate. Four Hands, Two Sonatas è un coming-of-age maturo, consapevole, che non ha paura di mostrare il lato oscuro della perfezione artistica.