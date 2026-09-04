Su Netflix, c'è il thriller coreano che riunisce La casa di carta e Ripley (e sta spopolando)

Pubblicazione: 04 settembre alle 16:00

Netflix ha appena lanciato una nuova serie thriller coreana che in poche ore si è già conquistata un posto nell'Olimpo delle produzioni da divorare in un weekend. Si chiama Mousetrap - Identità rubata ed è un crime drama in 10 episodi che fonde l'architettura narrativa di La casa di carta con l'angoscia psicologica di Ripley. Il risultato è una delle proposte più interessanti del catalogo streaming di fine agosto 2026, già posizionata all'ottavo posto nella classifica mondiale di Netflix dopo appena un giorno dal lancio. La serie, disponibile sulla piattaforma dal 28 agosto 2026, racconta la storia di Moon-jae, un brillante ma tormentato scrittore interpretato da Ryu Jun-yeol. La sua vita scorre nell'isolamento volontario, tra le mura domestiche e le pagine dei suoi romanzi, fino a quando non si sveglia un giorno scoprendo che qualcuno gli ha letteralmente rubato l'identità.

Non si tratta di un semplice furto di carte di credito o di dati bancari:. E Moon-jae, un uomo che ha scelto di vivere nell'ombra, si ritrova costretto a uscire allo scoperto per riconquistare il proprio nome.. Il trauma che lo ha segnato risale all'infanzia, a un oscuro evento legato ai suoi genitori che viene svelato nei primi minuti della serie attraverso. Questo espediente, una sorta di voce fuori campo confessionale, permette allo spettatore di entrare direttamente nella mente torturata del protagonista, di capire la monotonia opprimente della sua quotidianità e la paura paralizzante che lo tiene lontano dal mondo.. Il nemico, soprannominato The Rat, è sfuggente, invisibile, quasi spettrale. Non sappiamo chi sia, perché abbia scelto proprio Moon-jae come vittima, né quali siano le sue vere intenzioni.. Il paragone con La casa di carta non è casuale. Entrambe le serie condividono temi di identità nascosta e operano in un universo criminale oscuro e stratificato. Ma c'è un legame ancora più diretto: Kim Hong-sun, il regista di Money Heist: Korea, versione coreana del fenomeno spagnolo, è anche il regista di Mousetrap.

Questo significa che la serie porta con sé lo stesso ritmo incalzante, la stessa capacità di orchestrare tensione crescente e colpi di scena calibrati con precisione chirurgica. La regia di Kim Hong-sun sa quando accelerare e quando lasciare che il silenzio diventi insopportabile, trasformando ogni episodio in un piccolo capolavoro di suspense. Se La casa di carta rappresenta l'anima action e il gioco del gatto col topo, Ripley è l'altra metà dell'equazione. La serie con Andrew Scott, basata sul romanzo di Patricia Highsmith, raccontava la storia di un truffatore che ruba l'identità altrui per costruirsi una vita che non gli appartiene. Mousetrap ribalta questa prospettiva: qui il protagonista non è il criminale, ma la vittima. È uno sguardo dall'altra parte dello specchio, un'indagine su cosa significhi perdere sé stessi, vedere qualcun altro vivere la tua vita mentre tu diventi un fantasma nella tua stessa esistenza. Questa inversione narrativa rende la serie ancora più angosciante, perché lo spettatore si identifica naturalmente con chi subisce l'ingiustizia piuttosto che con chi la perpetra.





. La solitudine, l'isolamento sociale, la fragilità dell'identità nell'era digitale: Moon-jae è un personaggio che incarna le paure contemporanee. In un mondo dove la nostra vita è sempre più digitalizzata, dove i nostri dati circolano liberamente e la nostra presenza online spesso vale più di quella fisica, la domanda diventa:. Il successo immediato della serie non sorprende. Netflix ha investito massicciamente nelle produzioni coreane negli ultimi anni, dopo il trionfo globale di Squid Game e di altri titoli che hanno dimostrato come la Corea del Sud sia diventata una fucina inarrestabile di contenuti di qualità.. La costruzione del personaggio di Moon-jae, in particolare, è stata lodata per la sua autenticità e per il modo in cui il suo arco di trasformazione viene tratteggiato con credibilità. Non è un cambiamento repentino: è una lenta, dolorosa emersione dall'oscurità, un percorso che richiede tempo e sacrificio.. Le migliori serie del genere oggi sanno intrecciare azione e introspezione, suspense e riflessione. Sanno che il vero terrore non è quello che vedi, ma quello che immagini. E sanno che il villain più inquietante non è quello che brandisce un'arma, ma quello che ti ruba l'essenza stessa di chi sei.