Questo film con Sandra Bullock e Nicole Kidman è già un successo su Hulu (e sta per approdare su Netflix)

Pubblicazione: 04 settembre alle 14:00

Un film che nel 1998 fu considerato un flop commerciale e stroncato dalla critica sta vivendo una seconda vita straordinaria. Practical Magic - Amori e incantesimi, la commedia romantica con elementi fantasy diretta da Griffin Dunne e interpretata da Sandra Bullock e Nicole Kidman, si trova stabilmente al terzo posto nella classifica dei 15 film più visti su Hulu negli Stati Uniti da ben 46 giorni consecutivi e approderà su Netflix il prossimo 11 settembre. Un fenomeno streaming che pochi avrebbero potuto prevedere per una pellicola che all'epoca del suo debutto incassò appena 68 milioni di dollari a fronte di un budget di 75 milioni. Ma cosa sta alimentando questo incredibile successo tardivo? La risposta si trova nell'intersezione tra nostalgia, rivalutazione culturale e il potere delle piattaforme streaming di resuscitare opere dimenticate dal grande pubblico ma non dai fan.





. Da adulte, le due donne devono usare i loro poteri per sconfiggere lo spirito malvagio di un fidanzato violento. Un mix ambizioso di generi che all'epoca confuse critici e pubblico: dramma sulla violenza domestica, commedia romantica, fantasy soprannaturale e persino procedural poliziesco si mescolano in una narrazione che non trovò una casa definita nei cinema.. Il 26% su Rotten Tomatoes testimonia quanto i recensori dell'epoca fossero scettici verso questa commistione di toni e atmosfere.Eppure, qualcosa è cambiato.. I motivi di questa rivalutazione sono molteplici: la colonna sonora evocativa, i temi femministi che risuonano con maggiore forza nell'era contemporanea, e soprattutto la chimica tra le due protagoniste, che rappresentano due facce della femminilità complementari e ugualmente valide.. Una lista che dimostra come Practical Magic riesca a competere con blockbuster d'azione recenti e commedie romantiche iconiche.

Questo successo streaming ha conseguenze concrete e immediate. Lo scorso anno è stato annunciato ufficialmente Practical Magic 2, sequel atteso per il 18 settembre 2026, quindi esattamente a distanza di un anno. Diversi membri del cast originale torneranno a far parte del progetto, segno che la produzione ha compreso il valore commerciale di un franchise che, per quanto nato male, ha trovato il suo pubblico nel tempo. Il fenomeno Practical Magic rappresenta un caso di studio perfetto su come le piattaforme streaming abbiano rivoluzionato il concetto di successo cinematografico. Se un tempo un flop al botteghino significava la morte commerciale di un film, oggi le piattaforme digitali offrono infinite possibilità di riscoperta. Il pubblico può accedere a cataloghi vastissimi, guidato da algoritmi che suggeriscono titoli basandosi su preferenze personali, ma anche da passaparola social e nostalgia generazionale.





. Con quasi un mese e mezzo di permanenza ai vertici di una delle principali piattaforme streaming americane, Practical Magic ha dimostrato di non essere un semplice cult movie per appassionati di nicchia, ma un fenomeno culturale capace di competere con le produzioni contemporanee.. Ma una cosa è certa: il film che doveva essere dimenticato ha invece insegnato a Hollywood una lezione preziosa sul valore della pazienza e sulla capacità delle storie autentiche di trovare il loro pubblico, anche quando ci vogliono 28 anni.