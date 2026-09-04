Sarah Paulson nel capitolo 4 di questa serie Netflix su un delitto che l'America non dimentica

Pubblicazione: 04 settembre alle 15:00

Netflix si prepara a riaprire uno dei casi più enigmatici della storia criminale americana con Monster: The Lizzie Borden Story, quarta stagione dell'antologia true crime che debutta il 17 settembre 2026. Dopo aver esplorato le menti disturbate di Jeffrey Dahmer, i fratelli Menendez e Ed Gein, la serie creata da Ryan Murphy e Ian Brennan compie un salto temporale di oltre un secolo per immergersi negli omicidi a colpi d'ascia che sconvolsero Fall River, Massachusetts, nel 1892. Il nuovo trailer diffuso dalla piattaforma streaming offre un primo sguardo inquietante sulla ricostruzione degli eventi che precedettero la morte violenta di Andrew e Abby Borden, genitori e patrigno di Lizzie. Ma questa volta la narrazione non si concentra solo sulla figura della presunta assassina: al centro della storia c'è il legame tra Lizzie, interpretata da Ella Beatty, e la domestica di famiglia Bridget Sullivan, cui presta volto Vicky Krieps.





Il 4 agosto 1892, Fall River venne scossa da una tragedia brutale.. Lizzie, la figlia trentaduenne di Andrew, divenne immediatamente la principale sospettata. Il processo che ne seguì catalizzò l'attenzione dell'intera nazione: una donna dell'alta società del New England accusata di parricidio rappresentava uno scandalo senza precedenti per l'epoca vittoriana.. La sentenza, tuttavia, non le restituì la reputazione: trascorse il resto dei suoi giorni ostracizzata dalla comunità di Fall River, marchiata dal sospetto e dal rifiuto sociale. Il caso rimane tecnicamente irrisolto, alimentando teorie e speculazioni da oltre centotrenta anni.. Lizzie appare come una donna soffocata dalle convenzioni della sua classe sociale, intrappolata in una famiglia dove regnano umiliazione e crudeltà, secondo quanto indica la sinossi ufficiale. In Bridget Sullivan, la cameriera irlandese, trova una confidente e un'alleata. Anche lei vive la stessa oppressione, schiacciata dalla gerarchia domestica e dalla servitù.. Le vediamo esercitarsi nell'uso delle armi, condividere sguardi carichi di significato, costruire insieme un piano che potrebbe culminare nell'eliminazione dei genitori di Lizzie. La serie sembra suggerire che, qualunque sia stata la verità storica, queste due donne formularono quantomeno l'idea di un omicidio, unite da un legame che trascendeva i confini del rapporto padrone-servitore.

Il cast di Monster: The Lizzie Borden Story riunisce volti noti dell'universo Ryan Murphy e nuovi arrivi. Charlie Hunnam interpreta Andrew Borden, il padre autoritario di Lizzie, mentre Rebecca Hall veste i panni di Abby, la matrigna. Jessica Barden è Nance O'Neill, un'attrice che nella vita reale strinse amicizia con Lizzie dopo il processo. Joey Pillar interpreta John Morse, lo zio materno di Lizzie, e Billie Lourd è Emma Borden, la sorella maggiore. Particolarmente intrigante è la presenza di Sarah Paulson, volto iconico dell'American Horror Story, che appare alla fine del trailer nei panni di Aileen Wuornos. Wuornos fu una serial killer che uccise sette uomini tra il 1989 e il 1990, la cui storia venne già raccontata nel film Monster del 2003 con Charlize Theron. Non è ancora chiaro come la serie intreccia temporalmente queste figure separate da quasi un secolo, ma conoscendo l'approccio di Murphy alle narrazioni, è probabile che si tratti di un espediente metanarrativo o di sequenze che esplorano archetipi della violenza femminile nella storia.



