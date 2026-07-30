Dopo The Morning Show, il pubblico scopre su Netflix il film con Jennifer Aniston bocciato dai critici

Pubblicazione: 30 luglio alle 17:00

Ma cosa succede quando un'attrice torna sotto i riflettori con una performance così potente come quella di Jennifer Aniston in The Morning Show? Gli spettatori si tuffano nel suo catalogo alla ricerca di altri gioielli. Ed è esattamente quello che sta accadendo con The Break-Up - Ti odio, ti lascio, ti..., la commedia romantica del 2006 che sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix. Su Rotten Tomatoes il film mantiene ancora oggi un magro 34% di gradimento da parte dei critici e un 46% dal pubblico. Il consenso critico recita senza mezzi termini: "Questa commedia anti-romantica manca sia di risate che di intuizioni, risultando in un'esperienza strana e insoddisfacente".



Eppure qualcosa nel film continua ad attirare gli spettatori, quasi vent'anni dopo la sua uscita. Forse è la chimica tra Aniston e Vince Vaughn, che all'epoca erano una coppia anche nella vita reale. I due si frequentarono durante le riprese, in un periodo ancora segnato dalla mediatica separazione dell'attrice da Brad Pitt. Quella relazione, consumata sotto gli occhi dei paparazzi, aggiunse uno strato di autenticità e curiosità morbosa a una storia già complessa. La trama ruota attorno a Brooke, una gallerista d'arte interpretata da Aniston, e Gary, autista di bus turistici interpretato da Vaughn, che decidono di lasciarsi ma nessuno dei due vuole abbandonare il condominio che condividono. Quello che segue è una guerra domestica alimentata dai consigli subdoli degli amici, che porta i due ex a diventare coinquilini ostili. Una premessa che prometteva risate ma che, secondo molti, finì per essere più amara che divertente.



Nonostante le stroncature, The Break-Up non fu affatto un fallimento commerciale. Anzi. Il film conquistò la vetta del box office statunitense nel weekend di apertura con quasi 40 milioni di dollari di incasso. Un risultato impressionante che testimonia l'appeal di Aniston e Vaughn, all'epoca entrambi al culmine della popolarità. Il percorso del film non si fermò lì. Alla fine della sua corsa nelle sale, The Break-Up aveva raccolto ben 205 milioni di dollari a livello globale, con 118 milioni dal mercato domestico e altri 87 milioni dai territori internazionali. Numeri che lo portarono a chiudere l'anno tra i venti film più redditizi al mondo, un traguardo notevole per una commedia romantica senza effetti speciali o franchise alle spalle.

Il ritorno di The Break-Up nelle classifiche streaming solleva una domanda interessante: cosa cercano davvero gli spettatori in un film? La validazione critica o qualcosa di più viscerale, forse l'opportunità di vedere performer amati in un momento della loro carriera, o semplicemente il comfort di una commedia romantica familiare? Peyton Reed, il regista del film, sarebbe poi andato a dirigere la trilogia di Ant-Man per il Marvel Cinematic Universe, dimostrando una carriera resiliente nonostante le critiche ricevute per questa pellicola. Nel cast compaiono anche cameo di Serena e Venus Williams, dettagli curiosi che arricchiscono un prodotto più stratificato di quanto la sua reputazione suggerirebbe.



La disponibilità di The Break-Up su Netflix offre l'occasione per rivalutare un film che forse merita una seconda possibilità, o almeno una visione meno condizionata dalle aspettative del genere. Perché a volte le storie più interessanti sono quelle che non seguono le regole, anche quando questo significa sacrificare il lieto fine tradizionale per qualcosa di più realistico e ambiguo.