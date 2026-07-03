Dove è stata girata Incastrati? I luoghi spettacolari della Sicilia scelti da Ficarra e Picone per la celebre serie

Pubblicazione: 03 luglio alle 15:26

L'umorismo a tratti surreale di Salvo Ficarra e Valentino Picone è uno degli ingredienti vincenti della serie televisiva, disponibile su Netflix, di Incastrati. Poi ci sono i dialoghi brillanti, la trama che mescola comicità, giallo e una serie di malintesi che danno ritmo e suspence. E poi c'è lei, la suggestiva e bellissima Sicilia. Distribuita dalla principale piattaforma mondiale di streaming tra il 2022 e il 2023 Incastrati rappresenta il debutto nella serialità televisiva del duo comico e racconta una storia profondamente legata alla loro terra, valorizzando città, borghi, campagne e paesaggi costieri di questa regione.

I protagonisti sonodue tecnici televisivi dalla vita ordinaria che, per una serie di coincidenze,. Presi dal panico e convinti che la loro presenza possa trasformarli nei principali sospettati, decidono di cancellare ogni traccia del loro passaggio. Una scelta che, invece di risolvere il problema, li trascina in una spirale di equivoci sempre più complicata.

Tra indagini della polizia, criminalità organizzata, relazioni sentimentali e situazioni paradossali, i due amici cercano continuamente di uscire dai guai, dando vita a una commedia che gioca con i meccanismi del poliziesco senza rinunciare allo stile ironico che da sempre caratterizza il duo siciliano. In tutto questo c'è un cuore pulsante che è Palermo, luogo natale artistico di Ficarra e Picone e centro nevralgico delle riprese.

Veduta di Palermo, location di Incastrati

Le sue strade diventano il teatro di inseguimenti, incontri casuali e momenti di tensione che vengono però alleggeriti dall'ironia dei protagonisti. Nel corso degli episodi si riconoscono zone eleganti e quartieri popolari, offrendo un ritratto reale della città. Tra le vie utilizzate figurano via Sammartino, nelle vicinanze del Giardino Inglese, e via Papa Sergio, nell'area del porto. Sono scorci che mostrano una Palermo lontana dagli stereotipi, fatta di palazzi storici, traffico cittadino e angoli quotidiani che contribuiscono a dare realismo alla narrazione.

Non è la prima volta che il capoluogo siciliano conquista il piccolo e il grande schermo. Negli anni Palermo è stata scelta come set pergrazie al suo straordinario patrimonio architettonico, che unisce influenze arabe, normanne, barocche e liberty. Tuttavia non è l'unica location incantevole di Incastrati.

Nella serie compare anche Sciacca: il suo porto, le abitazioni affacciate sul Mediterraneo e il centro storico ricco di vicoli regalano alla serie atmosfere luminose e profondamente mediterranee. Sciacca è una città dalla storia antichissima, conosciuta fin dall'epoca greca e famosa per le sue acque termali, la tradizione della ceramica artistica e una delle manifestazioni carnevalesche più celebri dell'isola. Negli ultimi anni è diventata una meta sempre più apprezzata anche dal mondo dello spettacolo e della moda, grazie ai panorami mozzafiato.

Veduta di Sciacca, location di Incastrati

Tra le location più affascinanti utilizzate nella serie spicca l'Abbazia di Santa Maria del Bosco, nel territorio di Contessa Entellina. Qui viene ambientata una delle sequenze più particolari, quando i protagonisti raggiungono un monastero nel corso delle loro disavventure. Il complesso religioso, immerso nella natura della Riserva del Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura monastica della Sicilia occidentale.

Le sue origini risalgono al Medioevo, quando un gruppo di eremiti diede vita a un luogo di preghiera destinato, nei secoli successivi, a trasformarsi in una prestigiosa abbazia. Ancora oggi il chiostro, il portale rinascimentale e ciò che resta dell'antico complesso conservano un fascino particolare, che rende queste scene ancora più evocative. Uno degli aspetti più riusciti di Incastrati è la capacità di alternare gli spazi urbani ai grandi paesaggi rurali.

Molte scene sono state girate nell'area di Piana degli Albanesi, comune situato tra le montagne a pochi chilometri da Palermo. Il territorio è caratterizzato da colline, vallate e dal grande lago artificiale che domina il paesaggio. La cittadina è celebre anche perché rappresenta il principale centro della comunità arbëreshë in Sicilia, discendente dagli albanesi arrivati nell'isola tra il XV e il XVI secolo. Ancora oggi vengono conservati lingua, tradizioni e rito bizantino, rendendo questo luogo unico dal punto di vista culturale. Le ampie distese verdi che circondano il paese diventano nella serie lo scenario ideale per gli inseguimenti e gli incontri più improbabili dei protagonisti.

Ma le riprese hanno interessato anche San Cipirello, piccolo centro dell'entroterra palermitano. Pur essendo meno conosciuto rispetto ad altre destinazioni turistiche, il borgo conserva il carattere genuino della Sicilia più autentica. Le sue piazze, le strade tranquille e il paesaggio collinare permettono alla serie di raccontare una realtà lontana dalle grandi città, mantenendo quell'atmosfera familiare che contraddistingue l'opera di Ficarra e Picone. Anche i tragitti tra Palermo e Sciacca sono stati sfruttati per numerose sequenze, mostrando una Sicilia fatta di uliveti, vigneti e campagne che diventano parte integrante del racconto.

Tra le immagini più spettacolari della serie trovano spazio anche alcuni scorci della costa occidentale siciliana, come l'area di Castellammare del Golfo, Scopello e Balata di Baida, località conosciute per le acque cristalline, le falesie e i panorami che si affacciano sul Tirreno. Scopello, con la storica tonnara e i celebri faraglioni, è uno dei luoghi più fotografati della Sicilia ed è stato scelto più volte dal cinema italiano e internazionale. Questi paesaggi aggiungono varietà visiva alla serie e contribuiscono a valorizzare un territorio già molto apprezzato dai visitatori.