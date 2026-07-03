Mistero e oscurità: questo thriller su Netflix poteva essere un capolavoro (ma qualcosa è andato storto)

Pubblicazione: 03 luglio alle 15:00

Ci sono film che hanno dalla loro parte un romanzo acclamato dalla critica, una storia densa di mistero e tensione, personaggi complessi e un'ambientazione evocativa. Perdida, diretto da Alejandro Montiel e disponibile su Netflix, possedeva il potenziale per essere un capolavoro. Basato sul terzo romanzo della giornalista argentina Florence Etcheves, Cornelia, il film prometteva di trasportare sullo schermo la stessa energia pulsante che aveva conquistato lettori e critici. Eppure, qualcosa è andato storto.



L'adattamento cinematografico si discosta leggermente dalla trama originale del libro, ma ne preserva gli elementi fondamentali: il mistero irrisolto, l'oscurità dei temi trattati, il ritmo serrato. Sulla carta, tutti segnali positivi che facevano presagire una trasposizione potente e coinvolgente. La realtà, però, è ben diversa. Troppo spesso Perdida si autosabota, intrappolato in scene lente e noiose che minano alla base la suspense atmosferica che un thriller dovrebbe costruire con meticolosità. Questi momenti di stasi erodono la qualità complessiva dell'opera, ed è un peccato perché il film vanta alcuni passaggi davvero accattivanti e un finale complesso che meriterebbe un contesto migliore.



Il film si apre con grande stile. Una squadra di ricerca avanza faticosamente nella neve della Patagonia mentre la colonna sonora inquietante di Alfonso G. Aguilar riempie l'aria. Ripresi dall'alto, i soccorritori sembrano formiche, minuscoli e uniformi, un tocco visivo che suggerisce una cura estetica che purtroppo non si rivelerà costante. Recuperano una collana e si allontanano, osservati da una finestra al piano superiore da una ragazzina di nome Manuela, soprannominata Pipa Pelari. Passano 14 anni e quella bambina è diventata un'investigatrice di polizia che assistiamo mentre neutralizza da sola un rapitore di minori in una scena d'azione furiosa e adrenalinica.

Quella stessa notte, Manuela riceve una segreteria telefonica da Clara Villalba, madre di Cornelia, l'amica d'infanzia di Manuela scomparsa anni prima, la stessa ragazza che le autorità cercavano nella neve all'inizio del film. Clara incontra Manuela al quartier generale della polizia e la supplica di riaprire il caso sulla sparizione della figlia. Inizialmente riluttante, Manuela si imbatte in nuove informazioni che collegano Cornelia a una cospirazione sinistra che si estende ben oltre quanto immaginato.



Manuela, interpretata da Luisana Lopilato, è l'eroina convenzionale per questo tipo di narrazione. È un'outsider, con felpa e pantaloni cargo verde foresta mentre i colleghi sfoggiano abbigliamento business casual. La sua intensità sconfina spesso nell'ossessività, evidente ogni volta che fissa, come in trance, il muro delle prove nel suo appartamento. Questo tratto la isola dalla maggior parte degli altri membri della squadra, relegando i personaggi secondari a partecipanti marginali nella trama.



Sopravvissuta a un trauma, c'è sempre una convinzione nei suoi occhi, un desiderio di combattere le forze del male nella società, in particolare quelle che minacciano le donne. È ritratto in modo sottile ma comunque percettibile: coloro che Manuela protegge o a cui si confida sono donne, mentre le figure maschili esercitano invariabilmente un'influenza paternalistica o predatoria. Nadine, soprannominata La Sirena e interpretata da Amaia Salamanca, è l'unico altro personaggio degno di nota. Regina criminale in ascesa, si oppone a Manuela, lavorando per impedirle di scoprire la verità su Cornelia. È un contraltare perfetto per la protagonista, dotata di un temperamento fiero e intraprendente modellato dalle cicatrici emotive di violenze passate. Simultaneamente magnetica e capace di suscitare empatia, Nadine è l'unica avversaria davvero formidabile nella galleria dei cattivi di questo film.

Una scena di Perdida - fonte: Netflix

Ed è proprio qui che emerge il problema principale: Montiel non riesce a intrecciare questi elementi intriganti in un insieme più coinvolgente. Il ritmo del film è spasmodico, si ferma e riparte come un motore danneggiato. Frequentemente questo thriller misterioso si trasforma in un banale procedural poliziesco, con Manuela che sfoglia cartelle, ingrandisce immagini, rovista tra carte. È un lavoro investigativo necessario, ma rappresentato in modo così tedioso che risulta poco emozionante osservarla mettere insieme ogni nuova scoperta. La tensione fluttua in generale, aumentata in certi momenti per fornire un'atmosfera, scomparendo completamente in altri, erodendo complessivamente qualsiasi assorbimento potessimo provare quando il film riesce a trovare il suo ritmo.



Il finale certamente riunisce tutti i fili della storia, anche se in modo un po' brusco e confuso. Manuela scopre la verità in una grande rivelazione che sembra un diluvio di informazioni, sebbene rimanga oscuramente affascinante e inaspettata. Anche altri personaggi entrano in scena, ma la sceneggiatura fa pasticci con i dettagli su quale fosse il loro esatto coinvolgimento nel crimine originale o come si inseriscano esattamente nella cospirazione attuale. Altre rivelazioni arrivano dopo il climax, complicando una conclusione altrimenti ordinata.



Gli appassionati del genere troveranno abbastanza materiale per mantenere la loro attenzione (come gli appassionati di fantascienza saranno i soli a poter apprezzare questo film), ma Perdida non può fare a meno di risultare insoddisfacente. Non solo presenta azione e tradimento, ma anche motivi sottostanti di vittimizzazione, agency femminile e tossicità misogina che conferiscono alla storia uno strato di profondità. Queste idee rimangono vaghe e frammentate, incapaci di prendere forma a causa delle incoerenze del film. Terminando la visione di Perdida, ci si ritrova a chiedersi cosa avrebbe potuto realizzare questo progetto con una regia più attenta al ritmo e alla coerenza narrativa. Un vero peccato perché il potenziale c'era tutto.