Due ragazze, tre anni, un segreto devastante: su Prime Video, la serie thriller che non puoi perdere

Pubblicazione: 28 agosto alle 15:00

Nel panorama affollato delle serie tv dedicate agli adolescenti, trovare una produzione che riesca a parlare autenticamente a quel pubblico senza scadere in clichè stucchevoli o dialoghi improbabili è un'impresa rara. Cruel Summer, il thriller psicologico su Prime Video creato da Bert V. Royal, rappresenta una di quelle gemme nascoste che meritano di essere riscoperte, specialmente dopo la sorprendente resurrezione annunciata nell'agosto 2025 con una terza stagione. La serie, composta da dieci episodi nella sua prima stagione, costruisce una narrazione labirintica ambientata in una piccola città del Texas tra il 1993 e il 1995. Al centro della storia troviamo due adolescenti che incarnano archetipi opposti: Kate Wallis, interpretata da Olivia Holt, è la ragazza popolare per eccellenza, mentre Jeannette Turner, portata sullo schermo da Chiara Aurelia, è l'introversa emarginata che osserva da lontano il mondo dorato della sua compagna di scuola.





La sparizione di Kate innesca una trasformazione radicale nella vita di Jeannette, che approfitta del vuoto lasciato dalla ragazza per reinventare completamente se stessa.. Ma quando Kate riappare viva, la bomba che fa esplodere cambierà per sempre le esistenze di entrambe le protagoniste. Il genio della serie risiede nella sua struttura narrativa non lineare, che salta avanti e indietro nel tempo mostrando gli eventi da prospettive differenti.. Chi è la vittima e chi la carnefice? La serie rifugge da risposte facili, costringendo lo spettatore a ricalibrare continuamente le proprie simpatie.Bert V. Royal porta in Cruel Summer un'esperienza consolidata nel raccontare l'universo adolescenziale. Il suo percorso creativo è iniziato con Dog Sees God: Confessions of a Teenage Blockhead, una pièce teatrale non autorizzata del 2004 che immaginava i personaggi dei Peanuts come teenager disfunzionali alle prese con identità sessuale, droghe e crisi esistenziali.. Il salto al cinema è arrivato con Easy A nel 2010, una commedia teen sovversiva che ha lanciato definitivamente Emma Stone e che ha riletto La lettera scarlata di Hawthorne in chiave contemporanea, affrontando lo slut-shaming con intelligenza satirica e leggerezza comica.

Ciò che distingue Cruel Summer dalla massa di prodotti dedicati agli adolescenti è la sua capacità di evitare i due estremi opposti che hanno afflitto il genere per decenni. Da una parte ci sono le serie che infantilizzano i teenager, facendoli parlare come versioni edulcorate di ragazzini delle medie, dall'altra quelle che li trasformano in adulti precoci che usano dialoghi scritti evidentemente da autori trentenni. Basti pensare a Saved by the Bell o Victorious per il primo caso, o a Gossip Girl, Skins e Pretty Little Liars per il secondo, dove ventenni interpretavano adolescenti che parlavano come sceneggiatori navigati. Cruel Summer trova invece un registro linguistico credibile, facendo parlare Kate e Jeannette come vere ragazze di quell'età parlerebbero. Questo realismo dialogico non è un dettaglio secondario: è il fondamento su cui si costruisce l'intera verosimiglianza emotiva della serie. Quando le due protagoniste soffrono, manipolano, mentono o cercano disperatamente di essere comprese, lo fanno con una voce autentica che risuona vera.





La cancellazione dopo due stagioni sembrava segnare la fine della storia. Eppure, nell'agosto 2025, è arrivato l'annuncio inaspettato: Cruel Summer tornerà con una terza stagione.. Resta da vedere se la nuova stagione continuerà la storia di Kate e Jeannette o introdurrà un cast completamente nuovo in una location differente, mantenendo l'impianto antologico. In un'epoca in cui le piattaforme streaming sfornano decine di serie adolescenziali ogni anno, poche riescono a lasciare un'impronta duratura.. La serie non ha bisogno di shock value gratuito o colpi di scena incredibili per mantenere alta la tensione: è la profondità psicologica dei suoi personaggi e l'architettura narrativa sofisticata a creare il magnetismo.