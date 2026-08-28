Due ragazze, tre anni, un segreto devastante: su Prime Video, la serie thriller che non puoi perdere
Il thriller psicologico su Prime Video che racconta la storia di due ragazze, Kate e Jeannette, tra segreti e sparizioni. Terza stagione in arrivo nel 2025.
Nel panorama affollato delle serie tv dedicate agli adolescenti, trovare una produzione che riesca a parlare autenticamente a quel pubblico senza scadere in clichè stucchevoli o dialoghi improbabili è un'impresa rara. Cruel Summer, il thriller psicologico su Prime Video creato da Bert V. Royal, rappresenta una di quelle gemme nascoste che meritano di essere riscoperte, specialmente dopo la sorprendente resurrezione annunciata nell'agosto 2025 con una terza stagione. La serie, composta da dieci episodi nella sua prima stagione, costruisce una narrazione labirintica ambientata in una piccola città del Texas tra il 1993 e il 1995. Al centro della storia troviamo due adolescenti che incarnano archetipi opposti: Kate Wallis, interpretata da Olivia Holt, è la ragazza popolare per eccellenza, mentre Jeannette Turner, portata sullo schermo da Chiara Aurelia, è l'introversa emarginata che osserva da lontano il mondo dorato della sua compagna di scuola.
Bert V. Royal porta in Cruel Summer un'esperienza consolidata nel raccontare l'universo adolescenziale. Il suo percorso creativo è iniziato con Dog Sees God: Confessions of a Teenage Blockhead, una pièce teatrale non autorizzata del 2004 che immaginava i personaggi dei Peanuts come teenager disfunzionali alle prese con identità sessuale, droghe e crisi esistenziali. Quel progetto audace ha dimostrato la capacità di Royal di maneggiare temi adulti attraverso la lente dell'adolescenza senza risultare né paternalistico né gratuito. Il salto al cinema è arrivato con Easy A nel 2010, una commedia teen sovversiva che ha lanciato definitivamente Emma Stone e che ha riletto La lettera scarlata di Hawthorne in chiave contemporanea, affrontando lo slut-shaming con intelligenza satirica e leggerezza comica. Questo equilibrio tra profondità tematica e intrattenimento accessibile caratterizza anche Cruel Summer, che riesce a essere sia un thriller avvincente che un'analisi psicologica stratificata.
Ciò che distingue Cruel Summer dalla massa di prodotti dedicati agli adolescenti è la sua capacità di evitare i due estremi opposti che hanno afflitto il genere per decenni. Da una parte ci sono le serie che infantilizzano i teenager, facendoli parlare come versioni edulcorate di ragazzini delle medie, dall'altra quelle che li trasformano in adulti precoci che usano dialoghi scritti evidentemente da autori trentenni. Basti pensare a Saved by the Bell o Victorious per il primo caso, o a Gossip Girl, Skins e Pretty Little Liars per il secondo, dove ventenni interpretavano adolescenti che parlavano come sceneggiatori navigati. Cruel Summer trova invece un registro linguistico credibile, facendo parlare Kate e Jeannette come vere ragazze di quell'età parlerebbero. Questo realismo dialogico non è un dettaglio secondario: è il fondamento su cui si costruisce l'intera verosimiglianza emotiva della serie. Quando le due protagoniste soffrono, manipolano, mentono o cercano disperatamente di essere comprese, lo fanno con una voce autentica che risuona vera.