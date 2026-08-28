Su Prime Video, c'è una serie poliziesca che usa le bodycam come nessun'altra ha mai osato fare
Questa serie su Prime Video ribalta il genere poliziesco: niente indagini ma azione di pattuglia in tempo reale con bodycam. Analisi della serie di Dick Wolf.
Il panorama delle serie poliziesche è da sempre dominato da un format consolidato: investigatori brillanti, casi intricati da risolvere, colpi di scena in sala interrogatori. On Call - Di pattuglia, la nuova produzione Prime Video targata Dick Wolf, sceglie invece un territorio quasi inesplorato nel panorama seriale. Non seguiamo detective che analizzano prove in laboratorio, ma agenti di pattuglia che rispondono a chiamate d'emergenza nelle strade di Long Beach, California. Otto episodi di pura azione che ci mostrano il lato più crudo e immediato del lavoro di polizia. La serie segue l'agente veterana Traci Harmon, interpretata da Lori Loughlin di Full House, mentre addestra la recluta Alex Diaz, ruolo affidato a Brandon Larracuente. Ma il vero protagonista è il ritmo incalzante della pattuglia: dispute domestiche, crimini violenti, operazioni antidroga. Ogni chiamata può trasformarsi in qualsiasi cosa, e lo show non risparmia al pubblico nessun dettaglio. Troian Bellisario di Pretty Little Liars completa un cast che mescola volti noti della televisione americana con l'estetica grezza del crime drama contemporaneo.
L'elemento forse più distintivo della serie è l'utilizzo delle bodycam, le telecamere montate sulle divise degli agenti. Non si tratta di un semplice espediente visivo, ma di una scelta narrativa che trasforma completamente la fruizione. Alternando riprese tradizionali e il punto di vista diretto delle bodycam di Harmon e Diaz, On Call crea un senso di immediatezza che pochi altri show possono vantare. Non vediamo la scena del crimine a posteriori, non assistiamo alla ricostruzione degli eventi: siamo lì, in tempo reale, mentre tutto accade. Questa tecnica amplifica la tensione in modo esponenziale. Quando gli agenti inseguono un sospetto, la bodycam ci trascina letteralmente nella corsa. Quando entrano in un edificio pericoloso, la prospettiva soggettiva ci fa sentire la stessa vulnerabilità. Dal punto di vista narrativo, le registrazioni delle bodycam diventano anche elementi cruciali nelle scene in cui Harmon e Diaz devono rendere conto ai superiori delle loro azioni.
È un livello di realismo procedurale che raramente vediamo nelle serie poliziesche tradizionali, dove l'accento è quasi sempre sulla risoluzione del mistero piuttosto che sulla documentazione dell'intervento. L'episodio in cui l'agente Holt viene attaccato rappresenta l'esempio perfetto di questo approccio. La scena alterna continuamente tra angolazioni tradizionali e il filmato delle bodycam, creando un mosaico frammentato che restituisce il caos e l'imprevedibilità della situazione. Non c'è musica drammatica a guidare le emozioni, non ci sono rallenty artistici. Solo l'audio distorto delle radio, i respiri affannosi, la concitazione pura di un momento in cui tutto può andare storto. Certo, On Call non ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica, con un punteggio Rotten Tomatoes piuttosto mediocre. Ma le scelte narrative coraggiose dello show aprono prospettive interessanti per il genere poliziesco (come fa questa serie con un Benicio Del Toro in stato di grazia). In un mercato saturo di procedurali che seguono tutti lo stesso schema, la serie di Dick Wolf per Prime Video prova a tracciare una strada diversa.