Su Prime Video, c'è una serie poliziesca che usa le bodycam come nessun'altra ha mai osato fare

Pubblicazione: 28 agosto alle 14:00

Il panorama delle serie poliziesche è da sempre dominato da un format consolidato: investigatori brillanti, casi intricati da risolvere, colpi di scena in sala interrogatori. On Call - Di pattuglia, la nuova produzione Prime Video targata Dick Wolf, sceglie invece un territorio quasi inesplorato nel panorama seriale. Non seguiamo detective che analizzano prove in laboratorio, ma agenti di pattuglia che rispondono a chiamate d'emergenza nelle strade di Long Beach, California. Otto episodi di pura azione che ci mostrano il lato più crudo e immediato del lavoro di polizia. La serie segue l'agente veterana Traci Harmon, interpretata da Lori Loughlin di Full House, mentre addestra la recluta Alex Diaz, ruolo affidato a Brandon Larracuente. Ma il vero protagonista è il ritmo incalzante della pattuglia: dispute domestiche, crimini violenti, operazioni antidroga. Ogni chiamata può trasformarsi in qualsiasi cosa, e lo show non risparmia al pubblico nessun dettaglio. Troian Bellisario di Pretty Little Liars completa un cast che mescola volti noti della televisione americana con l'estetica grezza del crime drama contemporaneo.





Cosa rende davvero diverso On Call rispetto ai suoi predecessori in onda su network tradizionali? La risposta sta nella libertà narrativa che le piattaforme streaming possono permettersi.. Prime Video non ha questi vincoli. Il risultato è una rappresentazione della realtà poliziesca molto più fedele, senza censure imposte dall'alto. Questa libertà si traduce nella possibilità di affrontare tematiche mature senza filtri.. Quando un agente viene aggredito, lo vediamo accadere in tutta la sua brutalità. Quando Harmon e Diaz vengono chiamati per un caso di droga, entriamo letteralmente nelle case dove si consuma la tragedia. È un approccio che divide, certo, ma che persegue un obiettivo preciso: raccontare la verità del mestiere.. Alternando riprese tradizionali e il punto di vista diretto delle bodycam di Harmon e Diaz, On Call crea un senso di immediatezza che pochi altri show possono vantare. Non vediamo la scena del crimine a posteriori, non assistiamo alla ricostruzione degli eventi: siamo lì, in tempo reale, mentre tutto accade.. Quando entrano in un edificio pericoloso, la prospettiva soggettiva ci fa sentire la stessa vulnerabilità. Dal punto di vista narrativo, le registrazioni delle bodycam diventano anche elementi cruciali nelle scene in cui Harmon e Diaz devono rendere conto ai superiori delle loro azioni.

È un livello di realismo procedurale che raramente vediamo nelle serie poliziesche tradizionali, dove l'accento è quasi sempre sulla risoluzione del mistero piuttosto che sulla documentazione dell'intervento. L'episodio in cui l'agente Holt viene attaccato rappresenta l'esempio perfetto di questo approccio. La scena alterna continuamente tra angolazioni tradizionali e il filmato delle bodycam, creando un mosaico frammentato che restituisce il caos e l'imprevedibilità della situazione. Non c'è musica drammatica a guidare le emozioni, non ci sono rallenty artistici. Solo l'audio distorto delle radio, i respiri affannosi, la concitazione pura di un momento in cui tutto può andare storto. Certo, On Call non ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica, con un punteggio Rotten Tomatoes piuttosto mediocre. Ma le scelte narrative coraggiose dello show aprono prospettive interessanti per il genere poliziesco (come fa questa serie con un Benicio Del Toro in stato di grazia). In un mercato saturo di procedurali che seguono tutti lo stesso schema, la serie di Dick Wolf per Prime Video prova a tracciare una strada diversa.

Meno laboratori forensi, meno interrogatori psicologici, più strada.. Se On Call otterrà una seconda stagione rimane da vedere, ma il formato ha dimostrato di avere potenziale. L'idea di seguire il lavoro di pattuglia piuttosto che le indagini offre un bacino narrativo enorme, praticamente inesauribile. Ogni turno porta con sé una varietà infinita di situazioni, ognuna delle quali può diventare un episodio avvincente.. La possibilità di non dover rendere conto a network televisivi tradizionali permette ai creatori di esplorare territori più rischiosi, di raccontare storie che non troverebbero spazio altrove. Non sempre questo si traduce in qualità superiore, ma certamente in maggiore varietà e sperimentazione.