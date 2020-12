, il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve, potrebbe tornare un’esclusiva cinematografica.

Vi avevamo detto che la Legendary, casa di produzione affiliata alla Warner Bros, non aveva preso bene la notizia che WarnerMedia aveva deciso unilateralmente di portare tutte le pellicole della major contemporaneamente in streaming su HBO Max e al cinema, come risposta emergenziale alla pandemia di nuovo Coronavirus attualmente in corso. Legendary Entertainment ha difatti fornito gran parte dei 175 milioni di dollari di budget di Dune e dei 160 milioni di dollari di budget di Godzilla vs. Kong e, proprio per questa ragione, era sul piede di guerra legale (LEGGI TUTTI I DETTAGLI).

Ora però stando a quanto segnalato da Deadline, le due compagnie starebbero accordandosi su un compromesso che garantirebbe a Dune l’esclusività dell’uscita in sala mentre Godzilla Vs Kong resterà in forma ibrida. Questo perché per il prossimo ottobre, mese di debutto di Dune, grazie alla maggiore diffusione dei vaccini anti-COVID 19, si suppone che la gente potrà tornare in sala con maggiore tranquillità, mentre per maggio, periodo in cui dovrà esordire il monster movie, la situazione potrebbe ancora essere un po’ a rischio. In ogni caso, vi terremo aggiornati.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

La data di uscita del film è fissata al primo ottobre del 2021.