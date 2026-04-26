Enola Holmes 3: le proiezioni sulla finestra di rilascio del sequel Netflix con Millie Bobby Brown

Pubblicazione: 26 aprile alle 11:00

Dopo aver salutato definitivamente Hawkins e il mondo di Stranger Things, Millie Bobby Brown si prepara a riconquistare il pubblico di Netflix con un ritorno che molti attendevano: quello di Enola Holmes, la detective più giovane e irriverente della famiglia Holmes. Secondo quanto riportato da What's On Netflix, il terzo capitolo della saga mystery basata sui romanzi di Nancy Springer avrebbe fissato la sua data di debutto sulla piattaforma per il 1° luglio 2026. Una notizia che, pur non ancora confermata ufficialmente da Netflix, sembra perfettamente in linea con i tempi di produzione e le strategie di rilascio del colosso dello streaming.



Le riprese di Enola Holmes 3 si sono concluse nel giugno 2025, e se guardiamo ai precedenti della saga, entrambi i film hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma entro un anno dalla fine della produzione. Il primo film arrivò nel settembre 2020, il secondo nell'autunno 2022, entrambi con finestre temporali simili. Tuttavia, questa volta l'attesa si estende leggermente, passando dai dieci mesi del sequel ai tredici di questo terzo capitolo. Un gap che potrebbe suggerire dimensioni più ambiziose, un lavoro di post-produzione più elaborato, o semplicemente una strategia di posizionamento diversa nel calendario delle uscite Netflix.



Il cambio di stagione è evidente: se i primi due capitoli hanno puntato sull'autunno, questo terzo film sembra destinato a conquistare l'estate. Posizionare Enola Holmes 3 il 1° luglio significa intercettare il lungo weekend del Independence Day negli Stati Uniti, una finestra tradizionalmente redditizia per il cinema e, per estensione, per lo streaming. Un periodo in cui le famiglie cercano intrattenimento leggero ma di qualità, perfetto per un mystery comedy che ha già dimostrato di saper parlare a un pubblico intergenerazionale.

A dirigere questa nuova avventura c'è Philip Barantini, che prende il testimone da Harry Bradbeer, regista dei primi due capitoli. Un cambio di guardia che porta una sensibilità diversa dietro la macchina da presa, mantenendo però intatta la squadra produttiva che include la stessa Brown, Mary Parent e Alex Garcia. Il cast riconferma i volti familiari della saga: Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Sam Claflin come Mycroft e Helena Bonham Carter nel ruolo della madre Eudoria. Ma è il ritorno di Louis Partridge come Tewkesbury a generare particolare interesse, soprattutto alla luce delle prime immagini rilasciate da Netflix a gennaio.



Quelle foto, infatti, hanno rivelato un dettaglio narrativo significativo: Tewkesbury in procinto di fare una proposta di matrimonio a Enola. Un colpo di scena romantico che aggiunge una dimensione sentimentale alla trama investigativa, ampliando il registro emotivo della storia e potenzialmente attirando anche chi cerca qualcosa di più di semplici enigmi da risolvere. Il mix tra mystery vittoriano, azione e ora anche dramma sentimentale potrebbe essere la carta vincente per rendere questo terzo capitolo il più complesso e maturo della trilogia.



Enola Holmes 3 diventa molto più di un semplice sequel: si trasforma in una sorta di ponte emotivo per i fan di Millie Bobby Brown, un modo per continuare a seguire l'attrice in un ruolo che ha già dimostrato di saper interpretare con carisma e personalità. I primi due film sono stati successi solidi per Netflix, sia in termini di visualizzazioni che di riscontro critico, il che ha dimostrato che il pubblico apprezzi questa versione femminista e autoironica del canone.

Netflix non ha ancora ufficializzato la data, ma tutti gli indizi puntano nella stessa direzione. Il pattern di rilascio dei film precedenti, la conclusione delle riprese, il primo look rilasciato a gennaio, la necessità di riempire il vuoto lasciato da Stranger Things: tutto converge verso un'estate 2026 che potrebbe vedere Enola Holmes tornare a occupare un posto di rilievo nel panorama dello streaming. E se il terzo capitolo dovesse replicare o superare il successo dei predecessori, la porta rimarrebbe aperta per ulteriori avventure della detective più giovane e brillante della famiglia Holmes.