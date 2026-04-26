War Machine 2: il sequel del film dei record su Netflix riceve un preoccupante aggiornamento (c'è qualcosa che non va)

Pubblicazione: 26 aprile alle 10:45

Il successo clamoroso di War Machine su Netflix sembrava aver spalancato le porte a un futuro radioso per il franchise d'azione sci-fi con Alan Ritchson. Oltre 125 milioni di visualizzazioni, primo posto nelle classifiche di 93 paesi, recensioni positive e un protagonista carismatico che ha già anticipato di avere materiale per otto sequel. Eppure, per chi sperava di vedere il seguito sul grande schermo, è arrivata una doccia fredda definitiva.



Adam Fogelson, chairman del Lionsgate Motion Picture Group, ha chiuso ogni spiraglio durante un'intervista con Business Insider. Interrogato sulla possibilità di una distribuzione cinematografica per War Machine 2, la sua risposta è stata netta: "No". Un no secco, definitivo, che consegna il franchise interamente nelle mani di Netflix. "Se ci sarà un sequel, Netflix avrà l'opportunità di averlo di nuovo", ha aggiunto Fogelson, senza mostrare il minimo rimpianto per aver rilasciato il primo capitolo direttamente in streaming.

Alan Ritchson in War Machine, fonte: Netflix





La decisione non rappresenta una sorpresa assoluta per chi ha seguito la genesi del progetto. Erin Westerman, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, aveva già spiegato a marzo perché War Machine, nonostante un budget da 80 milioni di dollari e sequenze action di ampio respiro, non aveva mai calcato i multiplex. L'intenzione iniziale era proprio quella di puntare al cinema, ma quando il team commerciale di Lionsgate ha iniziato le trattative con i distributori internazionali, il mercato dello streaming era talmente in fermento da risultare impossibile da ignorare.



Il merito del successo di War Machine va diviso tra la star power di Alan Ritchson e la capacità del film di intrattenere nonostante una trama non propriamente rivoluzionaria. Le recensioni hanno riconosciuto la natura formulaica della storia, ma l'action adrenalinico e il carisma del protagonista hanno compensato ampiamente. Rotten Tomatoes registra un 69 per cento di gradimento dalla critica e un 65 per cento dal pubblico, punteggi solidi per un action diretto allo streaming.

Il cast del film include, oltre a Ritchson, nomi come Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale e Daniel Webber. Hughes ha co-scritto la sceneggiatura insieme a James Beaufort, costruendo un mondo che evidentemente ha ancora molte storie da raccontare. Se e quando arriveranno, però, lo schermo sarà quello del televisore di casa, non quello del cinema sotto casa.