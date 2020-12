Si è tenuta ieri sera la 33esima edizione degli European Film Awards , i premi assegnati dagli oltre 3800 membri della European Film Academy (professionisti dell’industria cinemartografica europea).

A dominare la serata, presentata dal tedesco Steven Gätjen e dal direttore uscente Marion Döring e da Mike Downey, Agnieszka Holland e Wim Wenders, è stato Un altro giro di Thomas Vinterberg, eletti rispettivamente miglior film europeo e miglior regista europeo dell’anno.

Ecco tutti i vincitori:

FILM EUROPEO

UN ALTRO GIRO / DRUK

Denmark, The Netherlands, Sweden (116 min)

COMMEDIA EUROPEA

THE BIG HIT / UN TRI­OM­PHE

France (105 min)

EUROPEAN DISCOVERY – PRIX FIPRESCI

SOLE

Italy, Poland (97 min)

DOCUMENTARIO EUROPEO

COL­LEC­TIVE / COLEC­TIV

Romania, Luxembourg (109 min)

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

JOSEP

France, Belgium, Spain (90 min)

CORTO EUROPEO

ALL CATS ARE GREY IN THE DARK / NACHTS SIND ALLE KATZEN GRAU

Switzerland (19 min)

REGISTA EUROPEO

Thomas Vin­ter­berg

for ANOTHER ROUND / DRUK

ATTRICE EUROPEA

Paula Beer

for UNDINE

ATTORE EUROPEO

Mads Mikkelsen

for ANOTHER ROUND / DRUK

SCENEGGIATORE EUROPEO

Thomas Vin­ter­berg, To­bias Lind­holm

for ANOTHER ROUND / DRUK

FOTOGRAFIA EUROPEA

Mat­teo Cocco

for HIDDEN AWAY / VOLEVO NASCONDERMI

MONTAGGIO EUROPEO

Maria Fan­tas­tica Val­mori

for ONCE MORE UNTO THE BREACH / IL VARCO

SCENOGRAFIA EUROPEA

Cristina Casali

for THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

COSTUMI EUROPEI

Ur­sula Patzak

for HIDDEN AWAY / VOLEVO NASCONDERMI

TRUCCO E PARRUCCO EUROPEI

Yolanda Piña, Félix Ter­rero, Nacho Diaz

for THE ENDLESS TRENCH / LA TRINCHERA INFINITA

COLONNA SONORA EUROPEA

Dascha Dauen­hauer

for BERLIN ALEXANDERPLATZ

SUONO EUROPEO

Yolande De­carsin, Kris­t­ian Selin Ei­dnes An­der­sen

for LITTLE GIRL / PETITE FILLE

EFFETTI VISIVI EUROPEI

Iñaki Madariaga

for THE PLATFORM / EL HOYO

EURIMAGES CO-PRODUCTION AWARD

Luís Ur­bano

EUROPEAN UNIVERSITY FILM AWARD

SAUDI RUN­AWAY

Switzerland (88 min)

EFA AWARD FOR INNOVATIVE STORYTELLING:

Mark Cousins

Per WOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA

Con questo riconoscimento la European Film Academy desidera rendere omaggio al rivoluzionario documentario prodotto da Hopscotch Films, un’odissea di 14 ore che fa conoscere allo spettatore molte, sorprendenti e spesso trascurate, autrici di cinema .

Utilizzando circa un migliaio di estratti di film di tredici decenni e sei continenti, Mark Cousins indaga su come i film sono stati fatti, girati e montati; come le storie abbiano preso forma e come il cinema ritragga la vita, l’amore, la politica, lo humor e la morte, attraverso l’avvincente obiettivo di alcuni dei più grandi registi al mondo – tutte donne.

Quest’anno per la prima volta gli EFA hanno annunciato anche le nomination per il LUX European Audience Film Award, presentato dal Parlamento Europeo e dalla European Film Academy in collaborazione con la Commissione Europea e Europa Cinema.

I NOMINATI PER IL LUX EUROPEAN AUDIENCE FILM AWARD:

UN ALTRO GIRO

DRUK

Danimarca, Olanda, Svezia

DIRETTO DA Thomas Vinterberg

SCRITTO DA Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm

PRODOTTO DA Sisse Graum Jørgensen & Kasper Dissing

COLLECTIVE

COLECTIV

Romania, Lussemburgo

DIRETTO DA Alexander Nanau

SCRITTO DA Antoaneta Opris & Alexander Nanau

PRODOTTO DA Alexander Nanau, Bianca Oana, Bernard Michaux & Hanka Kastelocova

CORPUS CHRISTI

BOŻE CIAŁO

Polania, Francia

DIRETTO DA Jan Komasa

SCRITTO DA Mateusz Pacewicz

PRODOTTO DA Leszek Bodzak & Aneta Hickinbotham

I tre film nominati saranno sottotitolati in tutte le 24 lingue dell’Unione Europea e resi disponibili a un pubblico il più vasto possibile. Dopo un periodo di “guarda e vota” (da metà dicembre a metà aprile) durante il quale sarà possibile votare i film sul sito www.luxaward.eu, il vincitore del nuovo premio sarà decretato dal grande pubblico e dai membri del Parlamento Europeo (ognuno inciderà per il 50%) e sarà annunciato dal Parlamento Europeo, durante una cerimonia dedicata, il 28 aprile 2021.

