Fallout 2: ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione, Leslie Uggams: "Non vedo l'ora"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 14:12

Sono passati circa sei mesi dall'arrivo in streaming su Prime Video di Fallout, la serie televisiva statunitense tratta dal celebre videogioco, ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Dopo il rinnovo per una seconda stagione praticamente immediato, non manca molto all'inizio delle riprese a giudicare dalle parole di Leslie Uggams. "La serie è bellissima, è splendida" ha commentato durante il New York Comic-Con. "Io sono con le persone della Vault, perciò non ho potuto vedere cosa stesse succedendo sulla Terra. Quando l'hanno trasmessa, sono rimasta senza parole. Ma Betty ha un po' di assi nella manica, restate sintonizzati".

Ha poi svelato: "Inizieremo a, non vedo l'ora".

Fallout è disponibile su Prime Video. Trovate tutte le informazioni su Fallout nella nostra scheda.