Fallout, il creatore del gioco critica la serie TV di Amazon: “Mi imbarazzo quando sento certe battute”

Pubblicazione: 17 luglio alle 09:30

La serie televisiva di Fallout su Prime Video ha rappresentato uno dei trionfi più inaspettati nel panorama degli adattamenti videoludici. Eppure, non tutti coloro che hanno contribuito a costruire l'universo post-apocalittico del franchise sono completamente entusiasti del risultato finale. Chris Avellone, figura leggendaria nel mondo dei videogiochi e mente creativa dietro Fallout: New Vegas, ha sollevato alcune perplessità significative sulla qualità della scrittura dello show.

"Vorrei che la scrittura dei videogiochi adattati per la televisione venisse un po' elevata. A volte avrei voluto che la qualità della sceneggiatura di Fallout fosse più alta. Devo ammettere che mi sento imbarazzato quando sento pronunciare certe battute". - Chris Avellone

Durante un'intervista rilasciata a Insider Gaming,non ha usato mezzi termini nel descrivere le sue riserve. Pur riconoscendo che si tratta di "una serie divertente" e, il game designer ha ammesso di. Le sue parole sono state chiare:

Fallout, fonte: Prime Video

La critica arriva da una voce autorevole.è considerato, autore principale di, capitolo che molti fan considerano il vertice narrativo dell'intera saga. La sua visione del Mojave Wasteland ha definito standard elevatissimi in termini di complessità delle scelte morali, profondità dei personaggi e qualità della scrittura dei dialoghi.

Nonostante le critiche alla sceneggiatura, Avellone ha espresso parole di apprezzamento sincero per gli interpreti principali. Walton Goggins, che interpreta il Ghoul, ed Ella Purnell, protagonista nei panni di Lucy, hanno ricevuto elogi specifici. In particolare, il game designer ha sottolineato come l'attrice sia riuscita a catturare perfettamente lo stupore e il disorientamento di un abitante del Vault che si confronta per la prima volta con le brutali meraviglie del mondo esterno, uno degli elementi più iconici e toccanti dell'esperienza di gioco.

Avellone non ha fornito esempi specifici delle battute che ritiene meno riuscite, lasciando campo aperto all'interpretazione. Tuttavia, molti osservatori ritengono che la distanza tra la sua visione e quella degli showrunner possa risiedere nel tono della serie. Fallout: New Vegas adotta infatti un registro generalmente più serio e meditato, con momenti di umorismo nero calibrato con precisione chirurgica. La serie televisiva, invece, punta spesso sull'assurdo e sul grottesco, alternando scene drammatiche a sequenze volutamente sopra le righe, giocando sulla natura paradossale del suo universo retrofuturistico.

La serie ha anche dovuto confrontarsi con la complessità narrativa del gioco, visto che Fallout: New Vegas offre ai giocatori molteplici finali, ciascuno conseguenza diretta delle scelte compiute durante l'avventura. Gli sceneggiatori televisivi hanno optato per una soluzione elegante ma divisiva: spostare la narrazione cronologicamente in avanti, evitando di canonizzare uno specifico finale ma al contempo sacrificando parte della magia e del fascino di New Vegas come location centrale. Una scelta che ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan del gioco.

Fallout, fonte: Prime Video

Il successo di pubblico e critica della serie rimane innegabile. Prime Video ha colto nel segno intercettando un pubblico vastissimo, ben oltre la nicchia degli appassionati del franchise. La terza stagione è già in produzione e porterà i protagonisti in Colorado, un'area finora poco esplorata nell'universo di Fallout, promettendo di espandere ulteriormente il mondo post-apocalittico con nuove location e dinamiche narrative.

La produzione ha confermato che Lucy e il Ghoul percorreranno strade separate nei nuovi episodi, con Goggins che dirigerà i suoi passi verso il Colorado alla ricerca della sua famiglia, un arco narrativo che ha già acceso l'entusiasmo dei fan più accaniti, considerando che quella regione non ha mai ricevuto l'attenzione dedicata alla California o al Nevada nei videogiochi. Comunque la divergenza di vedute tra creatori del materiale originale e responsabili degli adattamenti non è certo una novità nel panorama dell'intrattenimento. Spesso rappresenta il prezzo da pagare per raggiungere platee più ampie, con necessarie semplificazioni e modifiche al tono generale dell'opera.

Resta da vedere se le future stagioni terranno conto del feedback proveniente dall'interno della comunità creativa del franchise, o se continueranno a seguire la formula che finora ha garantito ottimi risultati in termini di audience. I nuovi episodi sono attesi per la fine del 2027, tempistica che per gli standard televisivi contemporanei risulta relativamente contenuta. Ma nel frattempo, il dibattito sulla fedeltà all'opera originale e sulla qualità della scrittura continuerà ad animare le discussioni tra fan, critici e addetti ai lavori, con la confessione di Avellone che ha aggiunto un elemento di riflessione importante a una conversazione che va ben oltre il singolo show, toccando il cuore stesso di cosa significhi oggi adattare storie complesse da un medium all'altro.