Fantasmi, alieni e una storia d'amore: questa serie anime su Netflix ha conquistato proprio tutti

Pubblicazione: 13 ottobre alle 17:00

C'è un momento preciso in cui un'opera di nicchia diventa fenomeno mainstream. Per Dandadan, quell'istante è arrivato il 3 ottobre 2024, quando Netflix ha lanciato in streaming l'adattamento animato del manga di Yukinobu Tatsu. In poche settimane, questa serie ha conquistato un pubblico trasversale, mescolando fantascienza, horror soprannaturale e commedia romantica in un cocktail narrativo che ha diviso e appassionato gli spettatori in egual misura. Momo Ayase, una liceale con un carattere tosto, difende Ken Takakura, studente solitario e bersaglio dei bulli, durante una giornata scolastica come tante. Ma è dopo le lezioni che la storia prende una piega inaspettata. I due si ritrovano a discutere animatamente delle proprie convinzioni: Ken è ossessionato dagli alieni e convinto della loro esistenza, mentre Momo crede fermamente negli spiriti e nelle entità del folklore giapponese. Nessuno dei due è disposto a cedere. Così nasce una scommessa che cambierà le loro vite.





. Il risultato supera ogni aspettativa. La ragazza viene rapita dagli alieni Serpo, creature dall'aspetto inquietante che dichiarano di volerla utilizzare per esperimenti di accoppiamento. Nel frattempo, Ken viene posseduto dallo spirito di Turbo-Granny, un'entità soprannaturale potentissima e terrificante.: sia gli alieni che i fantasmi esistono, e ora i due protagonisti dovranno imparare a convivere con entrambi. L'anime alterna momenti di tensione pura a sequenze comiche irresistibili, costruendo un equilibrio narrativo che ricorda le migliori produzioni dello studio Science Saru, responsabile anche di capolavori come Devilman Crybaby.

La regia di Fūga Yamashiro porta sullo schermo un ritmo incalzante, sostenuto dalle sceneggiature di Hiroshi Seko, già apprezzato per il suo lavoro su Attack on Titan. Il character design, curato da Naoyuki Onda e Yoshimichi Kameda, restituisce perfettamente l'energia cinetica del manga originale, con sequenze d'azione fluide e un uso del colore che esalta sia i momenti drammatici che quelli più leggeri. La prima stagione si compone di dodici episodi da ventiquattro minuti, distribuiti su Netflix e Crunchyroll a partire da ottobre 2024. Il successo è stato immediato e travolgente, tanto da spingere la produzione ad annunciare una seconda stagione già dal 3 luglio 2025, sempre composta da dodici episodi. Un ritmo produttivo che testimonia la fiducia dello studio e della piattaforma nel progetto.

Dandadan non è solo un anime d'azione. È una riflessione mascherata sulle dinamiche relazionali, sulla solitudine adolescenziale e sulla difficoltà di fidarsi dell'altro. Momo e Ken rappresentano due facce della stessa medaglia: entrambi isolati, entrambi convinti di possedere una verità che il mondo rifiuta di accettare. Il loro incontro, nato da un conflitto, diventa gradualmente una partnership basata sulla fiducia reciproca e sul sostegno nei momenti di crisi. Sul piano tecnico, l'anime si distingue per scelte registiche coraggiose. L'uso del montaggio rapido durante le sequenze d'azione, l'alternanza tra stili visivi differenti e l'attenzione maniacale ai dettagli nelle ambientazioni creano un'esperienza visiva coinvolgente. Le scene di battaglia tra creature soprannaturali e tecnologia aliena sono coreografate con una precisione che ricorda i migliori action anime giapponesi, mentre i momenti più intimi tra i personaggi vengono gestiti con delicatezza e sensibilità.



