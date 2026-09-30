Game of Thrones, il film ha una data e un regista: Aegon’s Conquest scatenerà i Targaryen al cinema

Pubblicazione: 30 settembre alle 08:15

Dopo anni trascorsi a dominare il piccolo schermo, Game of Thrones è finalmente pronto a conquistare anche il cinema, e ora non si parla più soltanto di un progetto in sviluppo: Warner Bros. ha fissato ufficialmente la data di uscita di Game of Thrones: Aegon’s Conquest, il primo lungometraggio cinematografico ambientato nell'universo creato da George R.R. Martin. Il film arriverà nelle sale il 1° giugno 2029, una data ancora lontana ma che permette finalmente di mettere un punto fermo su uno dei progetti più ambiziosi messi in cantiere per il futuro di Westeros.

E non è l'unica novità, visto checi sarà, già dietro tre episodi di, mentre la sceneggiatura è affidata a, creatore di. Il nome di Willimon era già legato al progetto, mentre l'arrivo di Harris permette adesso di avere un quadro decisamente più concreto della squadra creativa. Il titolo, del resto, non lascia molto spazio ai dubbi su ciò che vedremo:racconterà la leggendariada parte di, destinato a diventare Aegon il Conquistatore e il primo sovrano della dinastia Targaryen.

La sua storia si svolge circa tre secoli prima degli eventi raccontati in Game of Thrones e precede anche House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms. Aegon arrivò a Westeros insieme alle sorelle e mogli Visenya e Rhaenys, accompagnato da un'arma che rendeva qualsiasi esercito tradizionale quasi irrilevante: tre draghi. E non tre draghi qualunque, poiché Aegon cavalcava Balerion il Terrore Nero, mentre Visenya e Rhaenys avevano rispettivamente Vhagar e Meraxes. Grazie alla loro potenza i Targaryen riuscirono a conquistare sei dei sette regni indipendenti di Westeros. Solo Dorne riuscì a resistere, rimanendo fuori dal dominio Targaryen.

House of the Dragon, fonte: HBO

È quindi facile capire perché Warner Bros. abbia scelto proprio questa storia per portare Game of Thrones sul grande schermo. Battaglie gigantesche, tre draghi contemporaneamente in azione, regni destinati a cadere e la nascita della dinastia che avrebbe segnato Westeros per quasi trecento anni offrono materiale molto diverso persino rispetto a quanto mostrato finora in House of the Dragon. La fonte principale sarà ancora una volta Fuoco e sangue di George R.R. Martin, lo stesso libro dal quale HBO ha tratto House of the Dragon.

Game of Thrones, fonte: HBO

Al momento, però,non ha ancora annunciato il cast e non è stata comunicata una data per l'inizio delle riprese. Il progetto aveva iniziato a prendere forma pubblicamente nei mesi scorsi, visto che al CinemaCon di aprile Warner Bros. aveva presentatoe oltre, indicando allora il nome come titolo di lavorazione. Ad agosto lo studio avevache il film faceva parte della strategia futura costruita intorno alle sue proprietà più importanti. Ma adesso il passo è decisamente più importante:ha un regista e soprattutto una data precisa nelle sale.

Il film rappresenterà inoltre una prima volta assoluta per il franchise. Game of Thrones è nato su HBO nel 2011 e, dopo la conclusione della serie principale nel 2019, Westeros ha continuato ad allargarsi attraverso House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms. Nessuno di questi progetti, però, era stato concepito come un vero evento cinematografico destinato alle sale. Aegon’s Conquest cambierà le cose nel 2029. Prima di allora l'universo televisivo continuerà comunque a espandersi.

A Knight of the Seven Kingdoms tornerà con la seconda stagione nel 2027, mentre House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione nel 2028. Il 2029 toccherà quindi ad Aegon il Conquistatore raccogliere il testimone, questa volta sul grande schermo. E se House of the Dragon ha mostrato Westeros mentre la dinastia Targaryen iniziava a divorare se stessa, Aegon’s Conquest tornerà molto più indietro, al momento esatto in cui quella dinastia ha cominciato a costruire il proprio dominio. Con Balerion, Vhagar e Meraxes pronti a volare insieme, il primo film di Game of Thrones ha già scelto una delle pagine più spettacolari possibili per debuttare al cinema.