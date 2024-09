Game of Thrones: Natalie Dormer ricorda la "frustrazione" per la morte del suo personaggio

Natalie Dormer ha interpretato il personaggio di Margaery Tyrell nella serie Game of Thrones, dalla stagione due alla stagione sei. Margaery muore assieme al padre Mace e al fratello Loras nella distruzione del Grande Tempio di Baelor, orchestrata da Cersei Lanniser, nell'esplosivo episodio finale della sesta stagione.

In una nuova intervista, l'attrice ricorda come ha vissuto la morte del suo personaggio:

Ero frustrata che avessero preso quella direzione, e in contemporanea lei stessa doveva apparire frustrata nella scena! E una volta un attore molto più anziano mi ha detto: "Non confonderti. Se provi qualcosa, verifica sempre che non sia solo il tuo personaggio a provarlo, e che, per osmosi, stia filtrando in te." Perché quando interpreti qualcosa, il tuo corpo non distingue la differenza, e se stai interpretando qualcosa ripetutamente, come accade durante le riprese, a volte quell'emozione può penetrare dentro di te.