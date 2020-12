non è interessato a interpretare. L’attore ha parlato della cosa durante il Mark Wright’s Evening Show sulla radio inglese(le dichiarazioni sono poi state riportate sulle pagine dell’Irish Examiner ) a fronte di una domanda in merito a un suo possibile interesse a vestire i panni di 007 (cosa comunque improbabile a priori visto che George Clooney non è inglese, requisito fondamentale per la parte).

Ecco qual è stata la risposta della sta:

No, per prima cosa perché quest’anno festeggio 60 anni, quindi direi che è un po’ tardi per la cosa. Poi, in seconda istanza, Bond dovrebbe essere inglese, no? Sono serio, sarebbe sbagliato [se lo interpretassi io, ndr.].

George Clooney aggiunge anche che, secondo lui, dovrebbe essere Idris Elba a ereditare il testimone: “È elegante, farebbe un ottimo lavoro”.

No Time to Die sarà – teoricamente – al cinema il 2 aprile 2021.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Ana De Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!