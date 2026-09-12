Ghali salta il red carpet e va a vedere Naza, film fatto in segreto in 3 anni: "Professori, mostratelo nelle scuole"

Pubblicazione: 12 settembre alle 11:43

Quando le luci si sono riaccese nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, nessuno si è mosso. Gli spettatori sono rimasti in piedi, applaudendo per venticinque minuti interi. Un tempo che sembra infinito, se ci pensate. Venticinque minuti durante i quali sono state sventolate bandiere palestinesi e libanesi, mentre i due registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor cercavano di contenere l'emozione. Non era mai successo nella storia della Mostra di Venezia: l'ovazione più lunga mai registrata al Festival, superando persino i 22 minuti tributati nel 2025 a La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.





Il film che ha provocato questa reazione si chiama Naza. È un documentario che porta sullo schermo un'inchiesta sul sistema militare israeliano e sull'uso dell'intelligenza artificiale nella guerra a Gaza.Dentro ci sono le testimonianze di 24 ex membri dell'intelligence e dell'esercito israeliano che raccontano dall'interno i meccanismi attraverso cui vengono condotte le operazioni militari.Il titolo stesso è un acronimo utilizzato nel film per indicare la stima delle vittime civili considerate come possibile "danno collaterale" nelle operazioni aeree.l'applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale per calcolare, pianificare, giustificare lo sterminio di massa.







"L'arte è ancora capace di superare qualsiasi silenzio e qualsiasi censura. Nella speranza che le testimonianze della verità non finiscano invano, è importante che tutti guardino questo documentario". -Ghali

Abraham e Szor non sono nuovi a questo tipo di lavoro. Insieme a Basel Adra e Hamdan Ballal avevano già firmato No Other Land, il documentario vincitore dell'Oscar nel 2025.entra nei meccanismi di un sistema che utilizza la tecnologia più avanzata per rendere "accettabile" l'inaccettabile.Tra il pubblico della prima veneziana c'era anche Ghali. Non per sfilare sul red carpet, non per farsi vedere. L'artista è arrivato al Lido a titolo personale, per assistere proprio a quella proiezione.Ghali ha voluto esserci. E alla fine della visione, il suo giudizio è stato netto e senza appello: "Sono venuto a Venezia per vedere Naza, a titolo personale. Secondo me dovrebbero vederlo tutti".

Ma Ghali non si è fermato alla semplice recensione. Ha lanciato un appello diretto al mondo della scuola: "Dopo mezza vita passata nelle scuole, ritengo sia necessario che maestri e professori trovino spazio per approfondire quello che sta succedendo in Palestina e nel Medio Oriente sistematicamente ormai da decenni. Non esitate a chiedere cose ai vostri insegnanti, soprattutto a quelli di storia".





Una scena dal documentario Naza fonte: I Wonder Pictures

Un invito che arriva proprio all'inizio dell'anno scolastico, in un momento in cui il dibattito pubblico su questi temi è spesso soffocato dalla paura, dalla complessità,. Eppure, secondo Ghali e secondo le migliaia di persone che hanno applaudito Naza a Venezia, è proprio l'arte a poter rompere il muro del silenzio.Il documentario è in concorso a Venezia 83, competizione ufficiale che quest'anno si è confermata uno spazio di cinema coraggioso, capace di affrontare temi scomodi senza giri di parole.Le testimonianze raccolte sono esplosive: ufficiali che parlano apertamente di come funziona il sistema, di come vengono prese le decisioni, di come la tecnologia permetta di "razionalizzare" scelte che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate semplicemente disumane.







, spesso confinato a dibattiti specialistici o a distopie fantascientifiche. Naza lo porta invece nella sua dimensione più concreta e terribile: quella del presente, quella delle vite umane ridotte a numeri in un algoritmo, quella del "danno collaterale" calcolato a tavolino da un software.Vedere quel film significa confrontarsi con domande scomode. Significa chiedersi fino a che punto la tecnologia possa essere messa al servizio della distruzione.vengono delegate a sistemi automatizzati. E significa, soprattutto, guardare in faccia una realtà che continua da decenni e che troppo spesso viene raccontata in modo parziale o semplicemente ignorata.. Sono stati un atto politico, una presa di posizione, un modo per dire che quella verità non può più essere nascosta. Che l'arte, come dice Ghali, ha ancora la forza di bucare la cortina di censura e silenzio che avvolge certi temi.