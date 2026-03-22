Gli Anelli del Potere, la terza stagione cambia le carte in tavola: quando Sauron attacca, non ce n'è per nessuno

Pubblicazione: 22 marzo alle 10:30

Gli Anelli del Potere si prepara a mostrare qualcosa che l'universo cinematografico della Terra di Mezzo non ha mai davvero affrontato: una guerra totale, devastante, capace di piegare intere civiltà. La serie prequel ambientata nella Seconda Era ha un vantaggio narrativo enorme rispetto alla trilogia originale. Può finalmente portare sullo schermo quella versione di Middle-earth che nei film di Peter Jackson era solo un ricordo, una leggenda sussurrata da Elrond o Galadriel davanti a un fuoco. Un'epoca in cui gli Elfi non erano una razza morente, rifugiata in poche enclavi nascoste o già partita per le Terre Immortali, ma la forza dominante del continente.



Le prime due stagioni ci hanno regalato proprio questo: un mondo dove gli Elfi prosperano. Abbiamo camminato per Lindon, ci siamo persi nella bellezza di Eregion, abbiamo visto Mithlond e altri regni leggendari prendere vita con una ricchezza visiva che solo una produzione di questa portata poteva garantire. Ma ogni grande civiltà, nella narrativa di Tolkien, è destinata a tramontare. E il tramonto degli Elfi della Seconda Era non arriva in punta di piedi: arriva con il fuoco, le armate di Orchi e la volontà spietata di Sauron.



Il finale della seconda stagione ha fatto scattare il grilletto. Eregion è caduta. Celebrimbor, il più grande fabbro elfìco dopo Fëanor, è stato umiliato e ucciso. Sauron, attraverso la mano di Adar e poi con la propria, ha raso al suolo una delle città più splendide della Terra di Mezzo. Non è stato solo un colpo militare: è stato un messaggio. E quel messaggio segna l'inizio ufficiale della Guerra degli Elfi e Sauron, uno dei conflitti più brutali e dimenticati della storia di Middle-earth.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Nella trilogia del Signore degli Anelli si parla spesso di "Guerra dell'Anello", e in effetti i film sono costellati di batture epiche: Fosso di Helm, i Campi del Pelennor, il Morannon. Ma quella guerra, per quanto sanguinosa, impallidisce di fronte a ciò che accadde nella Seconda Era. Quando Elrond, Galadriel o Gandalf temevano il ritorno di Sauron, non avevano paura di rivivere gli scontri del loro presente. Temevano di rivivere il passato. Le guerre della Seconda Era costarono agli Elfi quasi tutto: regni interi furono cancellati, intere stirpi spazzate via, la loro egemonia su Middle-earth finì per sempre. Gli Uomini presero il loro posto come razza dominante, e gli Elfi si ritirarono, esausti, verso ovest.



Grazie a Frodo e alla Compagnia dell'Anello, quella catastrofe non si ripeté. La Terza Era si chiuse con battaglie dure, ma gestibili. Niente a che vedere con ciò che Sauron scatenò secoli prima. Ed è proprio questo orrore antico che Gli Anelli del Potere è pronta a raccontare. Con la caduta di Eregion, la serie ha ufficialmente dato il via alla Guerra degli Elfi e Sauron, e la stagione 3 sarà il teatro di questa carneficina.



La serie ha già preso molte libertà con la cronologia tolkeniana, comprimendo eventi che nel canone si estendono per secoli. Quindi non possiamo prevedere ogni mossa, ogni battaglia, ogni tradimento. Ma sappiamo che il Sacco di Eregion è, nella lore originale, la prima vera battaglia di questa guerra. E visto che è stato il gran finale della stagione 2, il resto del conflitto è pronto a dispiegarsi. Sauron ha un esercito. Gli Elfi sanno chi è davvero. Le maschere sono cadute. Ora inizia la vera violenza fantasy.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Nel canone tolkeniano, la guerra segue un percorso spietato e inevitabile. Dopo aver ingannato Celebrimbor e aver fatto forgiare gli Anelli del Potere, Sauron tornò a Mordor e creò l'Unico Anello, circa un secolo dopo. Gli Elfi, nel frattempo, forgiarono in segreto i Tre Anelli Elfici. Quando Sauron si rese conto di essere stato beffato, radunò un esercito e tornò a Eregion per reclamare i suoi anelli. Sia nella versione di Tolkien che in quella di The Rings of Power, Eregion fu ridotta in cenere. Sauron si impossessò dei Sette e dei Nove, ma i Tre rimasero nascosti.



Tutti gli Elfi di Eregion sarebbero morti se non fosse stato per l'intervento dell'ultimo minuto dei Nani di Khazad-dûm. Grazie a loro, Elrond riuscì a condurre i sopravvissuti in quella che sarebbe diventata Gran Burrone. Ed è esattamente qui che si conclude la seconda stagione della serie. Nei mesi e negli anni successivi, mentre Elrond costruiva Rivendell come rifugio sicuro, Sauron e le sue armate di Orchi e Esterlings si spinsero verso ovest, attraverso l'Eriador. Conquistarono ogni insediamento, tranne Rivendell e Lindon, il regno di Gil-galad. Ma anche la presa del re supremo degli Elfi si stava indebolendo, anno dopo anno.



Quando Sauron puntò i Porti Grigi, sembrava la fine. Gli Elfi erano allo stremo. E ancora una volta, furono salvati all'ultimo secondo. Questa volta non dai Nani, ma dalle navi di Númenor. Il Signore Oscuro inflisse danni terribili durante la ritirata attraverso l'Eriador, ma alla fine della Battaglia del Gwathló, l'ultima grande battaglia della Guerra degli Elfi e Sauron, le sue forze erano decimate. Non ebbe scelta: tornò a Mordor per ricostruire. Quel ritiro segnò l'inizio del silenzio tumultuoso tra questa guerra e l'inizio della Guerra dell'Ultima Alleanza.

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Ma qui sta il problema per Gli Anelli del Potere: la timeline compressa rende tutto più complicato. Nella serie, il re di Númenor durante questi eventi è Ar-Pharazôn, un uomo che non ha alcuna simpatia per gli Elfi e che non salperà certo verso Mithlond per aiutarli. Molto probabilmente, sarà Elendil con i suoi fedeli a intervenire, gettando le basi per quella che diventerà l'Ultima Alleanza tra Elfi e Uomini. È un adattamento necessario, visto che il canone originale colloca la Guerra degli Elfi e Sauron nel 1701 della Seconda Era, mentre Ar-Pharazôn non nacque prima del 3118. La serie ha scelto di sincronizzare le vite dei mortali con gli eventi principali, ed è una scelta narrativa coraggiosa.



Nelle prime due stagioni, Gli Anelli del Potere ci ha mostrato una Terra di Mezzo ancora in pace, o almeno nell'illusione della pace. Gli Elfi non credevano alla minaccia di Sauron. E Sauron stesso si nascondeva, manipolando, fingendo, preparando il terreno. Ma con la stagione 3, tutto cambia. Sarà come quel passaggio oscuro tra La Compagnia dell'Anello e Le Due Torri, solo con una posta in gioco ancora più alta. La speranza non scomparirà del tutto, perché non sarebbe Il Signore degli Anelli senza quei frammenti di luce che attraversano il buio. Ma questa volta, la luce dovrà combattere più duramente che mai per non essere spenta.