Grande Fratello Vip, Marina cerca di recuperare il rapporto con Giacomo dopo la nomination: “voglio che tu resti”

Pubblicazione: 16 ottobre alle 08:00

Al Grande Fratello Vip basta una scelta sbagliata per mettere in discussione anche i rapporti che sembravano più solidi. Lo sa bene Marina La Rosa, che dopo aver mandato Giacomo Gallani al televoto sta cercando di recuperare la sua fiducia e riportare un po' di serenità tra loro. La decisione presa durante l'ultima puntata ha infatti lasciato il concorrente profondamente deluso, al punto da spingere Marina a tornare sull'argomento e a rivolgergli parole di incoraggiamento. Un confronto sincero, nel quale la gieffina ha provato a spiegare le proprie ragioni e a convincere Giacomo a non lasciarsi abbattere, soprattutto adesso che la sua permanenza nella Casa è in bilico.

Tutto è cominciato durante la, andata in onda lunedì 12 ottobre 2026 su Canale 5. Nel corso di una catena di salvataggio organizzata nella Nuvola,si è trovata davanti a una decisione difficile: scegliere chi proteggere tra. Alla fine ha indicato, lasciandosenza alcuna possibilità di salvezza e mandandolo direttamente al televoto. Una scelta che ha sorpreso il concorrente, convinto di aver costruito rapporti sufficientemente solidi da poter contare sul sostegno dei suoi compagni.

La delusione è stata particolarmente forte perché Giacomo non si aspettava di essere messo in discussione proprio dai suoi coinquilini. Fino a quel momento, infatti, non era mai stato nominato e aveva interpretato questa circostanza come un segnale dell'affetto e della considerazione che gli altri concorrenti nutrivano nei suoi confronti. Ritrovarsi improvvisamente tra i candidati all'eliminazione lo ha quindi portato a interrogarsi sul proprio percorso e sui rapporti costruiti nella Casa. Marina, dal canto suo, aveva già cercato di spiegargli le ragioni della decisione, riconoscendo di aver commesso un errore e chiedendogli scusa, ma il chiarimento non sembrava aver riportato del tutto la serenità tra loro.

Marina e Giacomo a confronto: "Io voglio che tu resti qua" #GFVIP https://t.co/r5LlELvIdt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 14, 2026

La concorrente aveva infatti confidato ad alcuni compagni di percepire Giacomo più freddo e distante, tanto da chiedere anche l'aiuto di Alex Belli per comprendere meglio il suo atteggiamento. Il timore di Marina era che la delusione potesse compromettere definitivamente un rapporto al quale tiene molto. Per questo, durante un nuovo momento trascorso in giardino, ha deciso di tornare sull'argomento. Marina ha ribadito di sentirsi responsabile per quanto accaduto, pur ricordando che anche gli altri concorrenti avrebbero avuto la possibilità di salvare Giacomo. La scelta finale, tuttavia, era stata la sua e non intendeva sottrarsi alle conseguenze.

Giacomo ha ascoltato le parole della compagna e ha spiegato perché la nomination lo abbia colpito così profondamente. “Nessuno mi ha mai nominato, vuol dire che all'interno della Casa sono ben voluto”,, tornando sul senso di sorpresa provato durante la puntata. Per lui, il problema, ma soprattutto la scoperta di non poter contare su tutte le persone dalle quali si aspettava un gesto di sostegno. Marina ha cercato di rassicurarlo proprio su questo punto, spiegandogli che la decisione presa durante il gioco non cancella le qualità che gli altri riconoscono in lui. “Tu sei ben voluto perché hai una gentilezza e un'educazione che qui dentro è molto rara”, gli ha detto,che considera particolarmente importanti in un ambiente nel quale discussioni e rivalità sono ormai all'ordine del giorno.

Ma le parole della concorrente non si sono limitate a una rassicurazione, invitando Giacomo a riflettere sul proprio atteggiamento dopo la puntata, facendogli notare che negli ultimi giorni sembra aver perso parte dell'energia e della spontaneità mostrate fino a quel momento. Secondo lei, lasciarsi sopraffare dalla delusione sarebbe un errore, soprattutto perché il tempo trascorso nella Casa rappresenta ancora un'occasione per raccontarsi e farsi conoscere meglio dal pubblico. “Io voglio che tu resti qua”, gli ha confessato, aggiungendo subito dopo: “Io ci tengo”.

Marina La Rosa, fonte: YouTube

Parole che hanno mostrato quanto Marina desideri recuperare la serenità con il compagno, nonostante la decisione che lo ha portato al televoto. La concorrente ha quindi cercato di convincerlo a non vivere i prossimi giorni come una semplice attesa del verdetto, ma come una parte importante della sua esperienza televisiva. “Abbiamo tempo per far vedere chi sei”, ha proseguito Marina, incoraggiandolo a esprimere liberamente le proprie opinioni e a non chiudersi in sé stesso. Il suo desiderio è che Giacomo torni a partecipare alla vita della Casa senza lasciarsi frenare dal timore dell'eliminazione, ritrovando quella leggerezza che, secondo lei, lo aveva contraddistinto fino a pochi giorni prima.

Il consiglio più importante è arrivato poco dopo, quandoha riassunto il proprio pensiero con: “Vorrei che tu ti potessi godere questi giorni”. Un invito a vivere il presente senza permettere a una nomination di cancellare tutto ciò che di positivo. E, riconoscendo di aver, spiegando inoltre di aver cominciato ad affrontare la situazione con uno spirito diverso. Un piccolo segnale di apertura che potrebbe rappresentare il primo passo verso il recupero della serenità, anche se resta da capire quanto la

La situazione è resa ancora più delicata dal televoto aperto durante la nona puntata. Giacomo Gallani è infatti tra i sei concorrenti a rischio eliminazione insieme a Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Müller e Moreno Morello. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare la Casa, rendendo particolarmente importante ogni momento che precede il verdetto. Inoltre per Marina la vicenda rappresenta una situazione complicata anche sul piano personale, poiché ora rischia di essere eliminata insieme a lui, un dettaglio che rende ancora più significativo il tentativo di chiarimento.

Il confronto si è concluso con un Giacomo apparentemente più disposto a guardare avanti, ma senza cancellare del tutto l'amarezza per quanto accaduto. Marina ha provato a rimediare a una scelta che potrebbe costare cara a entrambi, ricordandogli che una nomination non deve necessariamente trasformarsi in un giudizio sul valore dei rapporti costruiti nella Casa. Adesso, però, saranno i fatti a dimostrare se le sue parole sono riuscite davvero a ricucire la frattura. E soprattutto sarà il pubblico a stabilire con l'eliminazione di venerdì quanto tempo avranno ancora a disposizione per farlo.