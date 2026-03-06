Harry Potter: HBO svela 21 nuovi attori per la serie TV, ecco chi sono gli studenti delle 4 casate

Pubblicazione: 06 marzo alle 08:15

Il mondo magico si sta ricostruendo sotto i nostri occhi, mattone dopo mattone, incantesimo dopo incantesimo. La nuova serie televisiva di Harry Potter targata HBO, attesa per l'inizio del 2027, continua a prendere forma con un annuncio che farà battere il cuore ai Potterhead di tutto il mondo. Il network ha finalmente svelato i giovani attori che interpreteranno gli iconici studenti delle quattro case di Hogwarts nella prima stagione dello show, che adatterà il romanzo originale del 1997, Harry Potter e la Pietra Filosofale.



HBO ha rivelato ben ventuno nuovi membri del cast studentesco, distribuiti tra Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. A questi si aggiungono i volti già noti dei protagonisti principali e di altri personaggi chiave annunciati in precedenza. L'operazione di casting, che procede dal'estate 2025, dimostra l'ambizione di questo progetto: ricreare l'intero ecosistema di Hogwarts con una fedeltà al materiale originale che i film, pur amati, non sempre hanno potuto garantire.

Il cast della casata Grifondoro nella serie tv Harry Potter, fonte: HBO





Per presentare questa nuova generazione di maghi e streghe, HBO ha diffuso una serie di immagini che ritraggono gli attori nei colori distintivi delle loro rispettive case. Un tocco visivo che immediatamente evoca l'appartenenza, quel senso di identità che ogni lettore di J.K. Rowling ha sentito pulsare nelle pagine dei libri.



Partiamo dalla casa del leone, Grifondoro, quella del coraggio e della cavalleria. Qui troviamo alcuni volti destinati a diventare familiari nel corso della serie. Eire Farrell interpreterà Katie Bell, una delle cacciatrici della squadra di Quidditch che Harry Potter stesso raggiungerà come cercatore. Asha Soetan sarà Angelina Johnson, altra giocatrice di talento che nel corso della saga assumerà un ruolo sempre più centrale. Il capitano della squadra, Oliver Wood, sarà interpretato da Orson Matthews: un personaggio che nei libri trasmette la passione per il Quidditch con un'intensità quasi ossessiva.

Il cast della casata Serpeverde nella serie tv Harry Potter, fonte: HBO





Accanto a loro, Serrana Su-Ling Bliss darà vita ad Alicia Spinnet, completando il terzetto di cacciatrici della squadra di Grifondoro. Ethan Smith, invece, sarà Lee Jordan, il commentatore entusiasta delle partite di Quidditch e migliore amico dei gemelli Weasley. Questi cinque attori si uniscono a un cast Grifondoro già sostanzioso: Dominic McLaughlin come Harry Potter, Alastair Stout nei panni di Ron Weasley, Arabella Stanton come Hermione Granger, e una serie di altri compagni di dormitorio e di anno tra cui Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Rory Wilmot (Neville Longbottom), i gemelli Tristan e Gabriel Harland (Fred e George Weasley), Elijah Oshin (Dean Thomas) e Ruari Spooner (Percy Weasley).



Sul versante opposto, quello di Serpeverde, la casa dell'ambizione e dell'astuzia, HBO ha svelato otto nuovi volti. Eddison Burch sarà Miles Bletchley, il portiere della squadra di Quidditch dei Serpeverde. James Dowll interpreterà Lucian Bole, Oliver Croft sarà Marcus Flint (il capitano della squadra), Dylan Heath darà vita ad Adrian Pucey, Henry Medhurst a Peregrine Derrick e Cornelius Brandreth a Terence Higgs. Laila Barwick, invece, interpreterà Pansy Parkinson, personaggio destinato a diventare uno dei volti più riconoscibili dell'antagonismo verso i protagonisti. Chiude la lista D'angelou Osei-Kissiedu nel ruolo di Graham Montague.

Il cast della casata Tassorosso nella serie tv Harry Potter, fonte: HBO





Tassorosso, la casa della lealtà e del lavoro duro, spesso considerata la meno rappresentata nei film originali, vede l'ingresso di quattro nuovi studenti: India Moon sarà Hannah Abbott, Jazmyn Lewin interpreterà Susan Bones, Cian Eagle-Service darà vita a Ernie Macmillan e James Trevelyan Buckle sarà Justin Finch-Fletchley. Questi personaggi, guidati dalla professoressa Pomona Sprout (interpretata da Sirine Saba), rappresentano un'opportunità per la serie di dare finalmente giustizia a una casa che nei film è rimasta troppo spesso sullo sfondo.



Infine, Corvonero, la casa dell'intelligenza e della saggezza, accoglie Aaron Zhao come Terry Boot, Eve Walls nei panni di Lisa Turpin, Scarlett Archer come Penelope Clearwater e Anjula Murali nel ruolo di Padma Patil. Saranno guidati da Filius Flitwick, interpretato da Warwick Davis, uno dei pochi attori dei film originali a tornare nella serie televisiva, portando con sé un ponte prezioso tra le due incarnazioni del mondo magico.

Il cast della casata Corvonero nella serie tv Harry Potter, fonte: HBO





La prima stagione della serie consterà di otto episodi e adatterà integralmente Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le riprese sono in corso dall'estate del 2025, con un'attenzione maniacale ai dettagli che promette di rispettare la complessità e la ricchezza del materiale originale. Casey Bloys, executive di HBO, ha rivelato che la scrittura della seconda stagione è già iniziata, con l'obiettivo dichiarato di evitare "gap massicci" tra una stagione e l'altra. Un approccio che dimostra quanto il network creda in questo progetto di lungo respiro.



La data di uscita precisa non è ancora stata comunicata, ma la finestra temporale è confermata: inizio 2027. Nel frattempo, HBO ha diffuso alcune foto ufficiali dal set, ma trailer e materiale video vero e proprio devono ancora arrivare. L'attesa, per i milioni di fan in tutto il mondo, è palpabile. Questa non è solo una serie tv: è il ritorno a Hogwarts, con la promessa di una fedeltà narrativa che i film, costretti da limiti di tempo e di budget, non hanno sempre potuto offrire. Ventuno nuovi studenti. Quattro case. Un mondo magico che si riaccende. Il viaggio sta per ricominciare.