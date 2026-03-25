Harry Potter: la prima foto della serie HBO mostra Harry nel campo di Quidditch (e un dettaglio commovente)

Pubblicazione: 25 marzo alle 11:25

Il momento che milioni di fan stavano aspettando è finalmente arrivato. HBO ha svelato la prima immagine ufficiale della serie televisiva dedicata a Harry Potter, offrendo uno sguardo esclusivo sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts che prenderà vita sul piccolo schermo. E non è una foto qualsiasi: è un'istantanea che racchiude l'essenza stessa della saga, che cattura quel mix perfetto di magia, sport e appartenenza che ha conquistato generazioni.



L'immagine, pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale dello show, mostra Harry Potter di spalle mentre cammina verso il campo di Quidditch. Il giovane mago indossa il mantello rosso e oro della casa Grifondoro, con un dettaglio che scalda il cuore: sulla schiena campeggia il suo cognome e il numero da giocatore. Davanti a lui, una folla di studenti si dirige verso il campo, dove sventolano le bandiere di Grifondoro e Tassorosso, creando un'atmosfera vibrante di attesa e rivalità sportiva.



A interpretare il celebre Harry è Dominic McLaughlin, il giovane attore britannico scelto per dare volto al maghetto più famoso del mondo in questa nuova incarnazione televisiva. Al suo fianco, un cast che promette scintille: Alastair Stout nei panni di Ron Weasley, Arabella Stanton come Hermione Granger, e nomi di calibro come John Lithgow che vestirà i panni di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid.

La serie è attualmente in produzione presso i Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito, gli stessi storici studios dove furono girate le otto pellicole cinematografiche originali. Dietro l'aspetto visivo di Hogwarts c'è il talento di Mara LePere-Schloop, scenografa di produzione i cui crediti includono lavori acclamati come "Intervista col vampiro" e "Pachinko". La sua visione promette di restituire fedeltà ai libri di J.K. Rowling pur portando una freschezza visiva necessaria per distinguersi dalle iconiche versioni cinematografiche.



La regia e la produzione esecutiva vedono ai comandi Francesca Gardiner come showrunner e Mark Mylod alla regia. Tra i produttori esecutivi figura la stessa J.K. Rowling, insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e David Heyman di Heyday Films, il produttore che aveva già accompagnato Harry nelle sue avventure sul grande schermo.



La trama seguirà fedelmente il primo libro della saga, raccontando la storia di un giovane Harry che scopre di essere un mago, lascia la famiglia Babbana che lo ha cresciuto e parte per Hogwarts. Qui stringerà amicizia con Ron e Hermione, scoprirà i segreti del suo passato e dovrà affrontare la minaccia di Lord Voldemort. A differenza dei film, che furono costretti a condensare anni di storia in poche ore, la serie avrà il lusso del tempo per esplorare personaggi secondari, trame parallele e dettagli che nei lungometraggi erano stati sacrificati.

Il formato seriale rappresenta un'opportunità unica per approfondire il Mondo Magico creato da Rowling. Ogni stagione dovrebbe adattare uno dei sette libri, permettendo di mantenere la complessità narrativa e la ricchezza di personaggi che hanno reso i romanzi dei bestseller planetari. Per chi ha amato i film, questa sarà l'occasione di vedere finalmente sullo schermo scene che erano rimaste solo sulla pagina stampata.



La pressione su questo progetto è enorme. Come ha dichiarato un dirigente di HBO Max, si tratta di "molta pressione" ma anche di qualcosa di "molto speciale", considerando che "il mondo che è stato creato è assolutamente straordinario". La sfida è doppia: onorare l'eredità dei film che hanno definito l'immaginario visivo di Harry Potter per un'intera generazione, e allo stesso tempo offrire qualcosa di nuovo e sufficientemente diverso da giustificare un ritorno a Hogwarts.