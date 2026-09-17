Harry Potter riporta una famiglia storica nel mondo magico: il nuovo Arthur Weasley è un figlio d’arte

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:30

La famiglia Weasley della nuova serie di Harry Potter ha finalmente trovato il suo patriarca. HBO continua a costruire il cast della seconda stagione quando ancora deve debuttare la prima e ha scelto Rafe Spall per interpretare Arthur Weasley, uno dei personaggi destinati ad acquistare molta più importanza con l'adattamento di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ma dietro al casting c'è una curiosità che crea un collegamento piuttosto particolare con la saga cinematografica originale: Rafe Spall è il figlio di Timothy Spall, che nei film di Harry Potter interpretava Peter Minus, meglio conosciuto come Codaliscia.

A distanza di oltre vent'anni dalla prima apparizione del padre nel mondo magico, quindi,a entrare nello stesso universo, anche se questa volta dalla parte dellaha annunciato contemporaneamente altri due importanti ingressi per la seconda stagione:, mentre. Tutti e tre sono personaggi introdotti o destinati ad assumere un ruolo decisivo proprio durante gli eventi della Camera dei Segreti.

Per Rafe Spall si tratta inevitabilmente anche di raccogliere un'altra eredità, visto che nei film Arthur Weasley era interpretato da Mark Williams, che fece il suo debutto nel ruolo proprio in Harry Potter e la Camera dei Segreti del 2002 e continuò a interpretarlo fino alla conclusione della saga cinematografica. La seconda stagione permetterà al nuovo Arthur di entrare immediatamente nel cuore della storia. È nel secondo libro che Harry trascorre per la prima volta del tempo alla Tana, scopre molto più da vicino la famiglia del suo migliore amico Ron e soprattutto incontra la curiosità quasi infantile di Arthur per tutto ciò che riguarda il mondo dei Babbani.

Harry Potter, fonte: HBO

E naturalmente c'è la Ford Anglia volante, uno degli elementi più riconoscibili dell'intera Camera dei Segreti, oltre allo scontro con Lucius Malfoy a Diagon Alley. La serie avrà quindi parecchio materiale per dare al personaggio uno spazio che nei film, inevitabilmente, doveva essere più limitato. Rafe Spall arriva alla serie con una carriera che comprende titoli come Prometheus, Vita di Pi, La grande scommessa e Jurassic World - Il regno distrutto, oltre alla serie Trying. Suo padre Timothy entrò invece nella saga cinematografica con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban nel 2004, quando venne finalmente rivelata la vera identità di Peter Minus.

Il risultato crea quasi un piccolo cortocircuito per chi conosce bene la saga: il figlio dell'attore che interpretavasarà ora il padre di. L'annuncio permette inoltre di completare ulteriormente la nuova versione della famiglia., mentre Alastair Stout è Ron, Tristan e Gabriel Harland sono Fred e George e Ruari Spooner interpreta Percy. Ginny avrà naturalmente un ruolo molto più importante con l'arrivo della seconda stagione.

Non meno interessanti sono gli altri due nuovi ingressi. Molly Hewitt-Richards raccoglierà l'eredità di Shirley Henderson come Mirtilla Malcontenta, il fantasma che infesta uno dei bagni femminili di Hogwarts. Dietro quello che inizialmente appare quasi come un personaggio comico si nasconde però uno degli elementi fondamentali del mistero della seconda storia: la sua morte è direttamente collegata alla Camera dei Segreti e al passato di Tom Riddle.

The Weasleys in HBO’s Harry Potter so far pic.twitter.com/HOcC7BMk1L — Echo ↬ (@vikku60879) September 16, 2026

La scelta di una nuova interprete offre inoltre alla serie l'occasione di avvicinarsi maggiormente all'età del personaggio dei libri. Mirtilla è infatti morta quando era ancora una studentessa di Hogwarts, mentre Henderson aveva già superato i trent'anni quando la interpretò nel film del 2002. Jasper Ambrose sarà invece Colin Canon, il giovanissimo Grifondoro ossessionato da Harry e sempre pronto a fotografarlo. Anche in questo caso si tratta di un personaggio apparentemente secondario che finisce per diventare importante nell'indagine sulla Camera: Colin è infatti una delle vittime degli attacchi che cominciano a terrorizzare Hogwarts.

Nel. I tre si aggiungono a una seconda stagione che sta prendendo forma molto rapidamente. Tra gli altri nuovi personaggi sono già stati scelti gli interpreti di, rispettivamente Lenny Rush e Billy Barratt,è stato annunciato nel ruolo di. Il cuore della serie continuerà naturalmente a essere formato da, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley, affiancati dagli adulti già annunciati, tra cui John Lithgow come Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid.

La prima stagione di Harry Potter, dedicata alla Pietra Filosofale, debutterà su HBO e HBO Max il 25 dicembre 2026, ma la macchina produttiva non ha aspettato l'esordio per guardare avanti: HBO ha già rinnovato la serie e sta preparando il secondo anno a Hogwarts. E tra tutti i nuovi volti annunciati, quello di Rafe Spall porta con sé qualcosa che va oltre il semplice recasting. Ventidue anni dopo l'arrivo di Timothy Spall nella saga, un altro Spall entrerà nel mondo di Harry Potter: solo che questa volta non dovrà nascondersi sotto le sembianze di un topo, ma guidare una delle famiglie più amate dell'intera storia.