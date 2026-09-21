Helen Mirren descrive Checco Zalone a Pierce Brosnan e il web si commuove: "È un amico"

Pubblicazione: 21 settembre alle 17:33

Quando i mondi si incontrano, possono nascere momenti di pura magia televisiva. È quello che è successo nell'ultimo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, dove Helen Mirren ha avuto l'occasione di raccontare a Pierce Brosnan chi sia davvero Checco Zalone. E le parole scelte dall'attrice britannica, che da anni ha fatto della Puglia la sua seconda casa, hanno toccato corde inaspettate.





"Oh ti piacerebbe! È un grandissimo attore comico, fa dei film comici di enorme successo in Italia. Ha studiato per diventare avvocato, è un grande musicista, è davvero molto intelligente e molto divertente, è davvero una persona splendida. Spero che un giorno lo conoscerai". - Helen Mirren

Il contesto è quello di una promozione televisiva apparentemente ordinaria:, la serie crime originale di Paramount+ arrivata alla seconda stagione, in cui entrambi riprendono i ruoli principali accanto a Tom Hardy. Ma, l'intervista ha preso una piega diversa. "Hai citato la Puglia, tu sei una grande amica di Checco Zalone, come lo descriveresti a Pierce?" ha chiesto Cattelan a Mirren.che va ben oltre la maschera comica che il pubblico italiano conosce.

Parole che rivelano aspetti meno noti di Luca Medici, l'uomo dietro Checco Zalone. Non tutti sanno infatti che prima di diventare il fenomeno del box office italiano, con incassi da record e film che hanno segnato intere generazioni, il comico barese aveva intrapreso studi giuridici. E la sua passione per la musica, spesso sottovalutata rispetto alle sue doti comiche, trova conferma nelle canzoni che accompagnano i suoi film, veri e propri tormentoni nazionali.

Il vero momento commovente e toccante è arrivato nel momento in cui Brosnan ha chiesto, incuriosito dopo le grandi lodi mosse dall'attrice nei confronti del comico italiano, se "Ed è diventato un tuo amico?". La risposta di Helen Mirren è stata pronta e calorosa, a piena dimostrazione non solo si quello che è Zalone in quanto attore comico, ma del legame che lo lega alla star hollywoodiana: "Sì, è un mio amico".





L'endorsement di Helen Mirren non è cosa da poco. Stiamo parlando di un'attrice premio Oscar, icona del cinema britannico e internazionale, che ha interpretato ruoli che spaziano dalla Regina Elisabetta II a personaggi action in franchise hollywoodiani.come "un amico"del cinema mondiale, assume un significato particolare: èa semplice comicità popolare.poichée non perde occasione per dichiarare il suo amore per questa terra. Proprio pochi giorni prima dell'intervista a Supernova,, popolare programma televisivo americano sulla CBS.

Quando il conduttore aveva citato uno studio secondo cui i tifosi dei New York Giants sarebbero i più scurrili del mondo, Mirren aveva replicato piccata e divertita, rivendicando il titolo di tifosi più volgari ai supporter del Lecce. Sottolineando di essere lei per prima "tifosa sfegatata del Lecce", aveva accompagnato la dichiarazione con gesti inequivocabili nei confronti di Fallon, in pieno stile salentino.





. Un momento breve che restituisce dignità internazionale a un artista che, tra sketch demenziali e cinepanettoni, ha costruito un linguaggio comico unico, capace di mettere in discussione stereotipi sociali e culturali italiani con una raffinatezza che solo chi guarda attentamente può cogliere.