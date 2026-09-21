Helen Mirren descrive Checco Zalone a Pierce Brosnan e il web si commuove: "È un amico"
Helen Mirren descrive Checco Zalone a Pierce Brosnan nel podcast Supernova: parole sorprendenti sull'attore pugliese che rivelano talento e intelligenza.
Quando i mondi si incontrano, possono nascere momenti di pura magia televisiva. È quello che è successo nell'ultimo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, dove Helen Mirren ha avuto l'occasione di raccontare a Pierce Brosnan chi sia davvero Checco Zalone. E le parole scelte dall'attrice britannica, che da anni ha fatto della Puglia la sua seconda casa, hanno toccato corde inaspettate.
"Oh ti piacerebbe! È un grandissimo attore comico, fa dei film comici di enorme successo in Italia. Ha studiato per diventare avvocato, è un grande musicista, è davvero molto intelligente e molto divertente, è davvero una persona splendida. Spero che un giorno lo conoscerai". - Helen Mirren
Parole che rivelano aspetti meno noti di Luca Medici, l'uomo dietro Checco Zalone. Non tutti sanno infatti che prima di diventare il fenomeno del box office italiano, con incassi da record e film che hanno segnato intere generazioni, il comico barese aveva intrapreso studi giuridici. E la sua passione per la musica, spesso sottovalutata rispetto alle sue doti comiche, trova conferma nelle canzoni che accompagnano i suoi film, veri e propri tormentoni nazionali.
Il vero momento commovente e toccante è arrivato nel momento in cui Brosnan ha chiesto, incuriosito dopo le grandi lodi mosse dall'attrice nei confronti del comico italiano, se "Ed è diventato un tuo amico?". La risposta di Helen Mirren è stata pronta e calorosa, a piena dimostrazione non solo si quello che è Zalone in quanto attore comico, ma del legame che lo lega alla star hollywoodiana: "Sì, è un mio amico".
Il legame tra Mirren e la Puglia è ormai noto poiché l'attrice vive da anni in Salento e non perde occasione per dichiarare il suo amore per questa terra. Proprio pochi giorni prima dell'intervista a Supernova, era stata protagonista di un altro momento virale al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, popolare programma televisivo americano sulla CBS.
Quando il conduttore aveva citato uno studio secondo cui i tifosi dei New York Giants sarebbero i più scurrili del mondo, Mirren aveva replicato piccata e divertita, rivendicando il titolo di tifosi più volgari ai supporter del Lecce. Sottolineando di essere lei per prima "tifosa sfegatata del Lecce", aveva accompagnato la dichiarazione con gesti inequivocabili nei confronti di Fallon, in pieno stile salentino.