Nolan batte Checco Zalone: Odissea supera gli incassi anche del re del cinema italiano

Pubblicazione: 09 agosto alle 09:00

Christopher Nolan è riuscito nell'impresa che in pochi avrebbero scommesso possibile: battere Checco Zalone al box office italiano. Odissea, il kolossal epico del regista britannico dedicato al poema omerico, ha superato gli incassi di Buen camino registrati nel corso del 2026, conquistando la vetta della classifica annuale. Un traguardo che certifica ancora una volta il magnetismo globale di Nolan, capace di conquistare anche il pubblico italiano tradizionalmente affezionato alle commedie nazionali.



Secondo i dati ufficiali di Cinetel, Odissea ha raggiunto quota 41.041.549 euro di incasso complessivo nel 2026, superando i 40.432.264 euro totalizzati da Buen camino nello stesso periodo. In termini di biglietti venduti, il film di Nolan ha staccato 4.947.259 ticket, avvicinandosi pericolosamente ai 5.071.548 spettatori registrati dalla pellicola con il comico barese. Un testa a testa serrato che testimonia la forza trascinante di entrambi i titoli, pur appartenenti a universi cinematografici completamente diversi.



La forza di Buen camino risiede nella sua capacità di attraversare le festività natalizie del 2025 e proseguire la sua corsa trionfale per l'anno successivo, beneficiando del passaparola e dell'effetto moltiplicatore tipico delle commedie di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Un fenomeno culturale più che cinematografico, capace di portare nelle sale anche spettatori occasionali, famiglie intere e generazioni diverse accumunate dall'amore per il comico pugliese.

Matt Damon in Odissea (Universal Pictures)

Odissea, dal canto suo, rappresenta un'operazione differente: un cinema d'autore con budget hollywoodiano, girato in pellicola IMAX e concepito per offrire un'esperienza visiva totale. Nolan ha trasformato il mito greco in un viaggio sensoriale che ha conquistato critica e pubblico, portando nelle sale anche chi normalmente non si avvicina ai film in costume o ai poemi epici. La fotografia mozzafiato, le sequenze d'azione orchestrate con precisione chirurgica e la profondità emotiva della narrazione hanno fatto il resto.



A livello globale, Odissea ha già superato la soglia del miliardo di dollari di incasso, posizionandosi tra i pochi virtuosi dell'anno insieme ad altri blockbuster planetari. Un risultato che conferma il richiamo universale del cinema di Nolan, capace di parlare a culture e sensibilità diverse mantenendo intatta la sua cifra autoriale. Il regista di Oppenheimer e Interstellar ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare ambizione artistica e appeal commerciale senza compromessi.



Ora la domanda che aleggia nelle sale italiane è una sola: Odissea riuscirà a mantenere il ritmo necessario per colmare il gap con Buen camino? Le prossime settimane saranno decisive. Il film di Nolan deve dimostrare di avere gambe lunghe, di resistere all'arrivo delle nuove uscite autunnali e di continuare ad attrarre spettatori anche quando l'effetto novità si sarà attenuato. Una sfida nella sfida, un'odissea moderna che si consuma non sul mare color del vino ma nelle multisala di tutta Italia.