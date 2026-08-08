Odissea supera il miliardo e fa la storia: Christopher Nolan conquista un record che sembrava impossibile

Pubblicazione: 08 agosto alle 08:00

Odissea di Christopher Nolan ha raggiunto un traguardo cinematografico che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. Alla fine della sua terza settimana di programmazione, il kolossal basato sul poema omerico ha superato il miliardo di dollari di incasso globale, fermandosi precisamente a 1,008 miliardi. Un risultato che non solo consolida il film come uno dei maggiori successi del 2026, ma lo iscrive anche in un club esclusivissimo nella storia del cinema.

I numeri parlano chiaro: 429,65 milioni di dollari dal mercato domestico americano e ulteriori 578,8 milioni dai circuiti internazionali. Ma dietro queste cifre si nasconde qualcosa di più significativo.è diventato infatti solovietato ai minori di sempre a, senza considerare l'inflazione. Prima di lui, solocon 1,079 miliardi econ 1,338 miliardi erano riusciti nell'impresa.

La differenza cruciale? Entrambi quei titoli erano basati su personaggi dei fumetti, beneficiando dell'enorme macchina promozionale e del fandom consolidato dell'universo dei supereroi. Odissea invece attinge a una fonte classica, il poema di Omero, rendendolo il primo film rated R non derivato da comic book a raggiungere questo traguardo. Un segnale che il pubblico è ancora affamato di storie originali, o quantomeno di adattamenti che osano allontanarsi dalle formule già sperimentate.

“The Odyssey” has officially crossed $1 billion in global ticket sales after just three weeks of release:



• This is the first Christopher Nolan movie to hit the milestone since 2012’s “The Dark Knight Rises”



• In a matter of days, “The Odyssey” will become Nolan’s… pic.twitter.com/2YcLo68BU6 — Variety (@Variety) August 7, 2026

Per Christopher Nolan, questo successo rappresenta un'altra pietra miliare in una carriera già costellata di record. Fino ad ora, solo i suoi film dedicati a Batman avevano superato il miliardo di dollari: The Dark Knight nel 2008 con 1,008 miliardi e The Dark Knight Rises nel 2012 con 1,085 miliardi. Anche Oppenheimer, il biopic del 2023 che cavalcò l'onda del fenomeno Barbenheimer, si era avvicinato moltissimo con 975,8 milioni, ma non aveva mai infranto quella barriera psicologica. The Odyssey diventa così il primo film di Nolan senza il Cavaliere Oscuro a entrare nel club dei miliardi.

Il cast stellare assemblato dal regista britannico ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale.nei panni di Odisseo ha ottenuto il miglior debutto domestico della sua carriera, affiancato da nomi come. Una compagnia di attori che da sola vale il prezzo del biglietto, ma che evidentemente ha saputo dare vita a una narrazione epica capace di conquistare pubblico e critica.

Il film ha dominato il box office sin dal suo debutto il 17 luglio, frantumando immediatamente diversi record nel weekend di apertura. Oltre al già citato primato personale di Damon, Odissea ha segnato anche il miglior esordio per un film di Nolan slegato dall'universo di Batman, dimostrando che il nome del regista è ormai garanzia di successo indipendentemente dal franchise. Questo trionfo arriva in un momento particolarmente delicato per l'industria cinematografica. L'estate 2026 è stata costellata di delusioni e flop clamorosi.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Titoli che avrebbero dovuto dominare il box office come Masters of the Universe, Moana, The Death of Robin Hood e Supergirl hanno invece faticato o sono naufragati completamente. In questo panorama desolante, Odissea emerge come una delle poche gemme della stagione, insieme a Spider-Man: Brand New Day e Toy Story 5, entrambi già entrati nel club del miliardo. Il budget di produzione del film era stimato intorno ai 250 milioni di dollari, una cifra monumentale che aveva fatto temere per la sua redditività.

Considerando che le sale cinematografiche trattengono circa la metà degli incassi e che i costi di marketing non sono inclusi nel budget di produzione, gli analisti avevano calcolato un punto di pareggio intorno ai 625 milioni di dollari. Odissea ha superato abbondantemente quella soglia, rendendo il film un successo commerciale. Con questo risultato, l'ultima opera di Nolan diventa il quinto film del 2026 a superare il miliardo, dopo Super Mario Galaxy Il Film, il biopic su Michael Jackson semplicemente intitolato Michael, Toy Story 5 e il già citato Spider-Man: Brand New Day, che peraltro è diventato il secondo film più veloce di sempre a raggiungere quel traguardo dopo Avengers: Endgame.

Questo dato rende il 2026 l'anno con il maggior numero di film miliardari del decennio, superando il 2025 che ne aveva collezionati quattro: Ne Zha 2, Zootopia 2, Avatar: Fuoco e Cenere e Lilo & Stitch. E la cavalcata potrebbe non essere finita. L'anno deve ancora vedere l'arrivo di Avengers: Doomsday, il primo film corale degli Avengers dai tempi di Endgame nel 2019, quandoquel titolo aveva raccolto la cifra monstre di 2,799 miliardi diventando il secondo film con il maggiore incasso di sempre.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Se anche Doomsday riuscisse a varcare la soglia del miliardo, il 2026 si confermerebbe come uno degli anni più vivaci per il box office dall'inizio della pandemia di COVID-19, segnando forse la definitiva ripresa del cinema nelle sale dopo anni di incertezza. Il successo di Odissea dimostra che il pubblico è pronto a premiare progetti ambiziosi, realizzati con cura artigianale e visione autoriale. In un'epoca dominata da franchise e sequel, vedere un adattamento letterario classico trionfare con questa forza rappresenta un segnale interessante per l'industria cinematografica.

Resta da vedere se il film riuscirà a mantenere questo slancio nelle prossime settimane, sfidando l'arrivo di nuove uscite e la naturale erosione degli incassi. Ma una cosa è certa: Odissea ha già scritto il suo nome nella storia del cinema, dimostrando che il viaggio di ritorno a Itaca può essere lungo e tortuoso, ma quando riesci a completarlo, la ricompensa vale ogni sacrificio.