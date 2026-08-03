Christopher Nolan difende Odissea e spiega cosa non va nella critica cinematografica di oggi

Pubblicazione: 03 agosto alle 08:45

Christopher Nolan non è tipo da mezze misure, nemmeno quando si tratta di difendere le proprie scelte autoriali, e durante un'intervista promozionale per il suo ultimo kolossal Odissea, il regista britannico ha affrontato a viso aperto quella che considera una distorsione profonda nella critica cinematografica contemporanea: l'idea che riconoscere i meccanismi narrativi di un film ne annulli automaticamente l'efficacia.

L'occasione è arrivata nel corso di una conversazione con, docente di filosofia politica e conduttrice di podcast, pubblicata venerdì sulla piattaforma cinese di. Il dialogo ha toccato uno dei punti più dibattuti della sua interpretazione: la rappresentazione del, interpretato da, come qualcosa di cui il protagonista deve pentirsi e su cui deve riflettere. Un, lontano anni luce dalla lettura tradizionale del personaggio nella cultura greca antica.

Ma è proprio partendo da questo aspetto che Nolan ha costruito la sua difesa, articolando un pensiero che va ben oltre il singolo film. Per il regista di Inception e Interstellar, il cinema deve necessariamente dialogare con le aspettative del pubblico moderno, utilizzando meccanismi narrativi riconoscibili nel contesto dell'adattamento. Niente di rivoluzionario, ma è qui che emerge il nodo critico, secondo il regista inglese.

"La critica che viene spesso mossa ai film in generale è: 'Oh, il personaggio deve essere reso simpatico, quindi il personaggio viene manipolato o modificato in modi diversi'. E questo è, in un certo senso, un difetto fondamentale della critica cinematografica. Perché essere in grado di identificare il meccanismo non invalida il meccanismo. E questo è un vero problema nella critica odierna". - Christopher Nolan

Christopher Nolan says a "real problem in criticism today" is that some viewers tend to "invalidate" storytelling mechanics just because they can identify them.



“People have this idea that, ‘Because I can understand why the story affects me the way it is, therefore, it didn’t… pic.twitter.com/1x0LFciywp — TheWrap (@TheWrap) August 2, 2026

Il punto è sottile ma dirompente, visto che secondo Nolan, esiste una tendenza diffusa, specialmente tra i critici dilettanti, a considerare inefficace una strategia narrativa semplicemente perché se ne riconosce il funzionamento. Come se capire perché un colpo di scena ci sorprende o perché un personaggio ci commuove ne annullasse l'impatto emotivo. Una logica che il regista smonta pezzo per pezzo.

"La gente ha questa idea: 'Siccome capisco perché la storia mi colpisce in questo modo, allora non ha funzionato'. Non è così che funziona lo storytelling. Quando creiamo una figura eroica in una storia, come narratori, dobbiamo essere consapevoli dell'energia che il pubblico porta a quella storia e dell'interazione tra la nostra intenzione e il modo in cui il pubblico la riceve. Il fatto che quel meccanismo sia identificabile non lo invalida". - Christopher Nolan

Odissea, fonte: Universal Pictures

ha però tenuto a precisare che questa deriva, mentre quella professionale "tende a comprendere la necessità di questi meccanismi". Una distinzione importante, cheper valutare un'opera nella sua complessità e chi si ferma alla superficie del riconoscimento formale. Il regista ha quindi allargato il discorso a quello che definisce la "lingua franca" dello, un linguaggio universale costruito in oltre un secolo di cinema. "È un linguaggio narrativo moderno molto, molto accessibile, e ha determinate regole e convenzioni. Puoi infrangere quelle convenzioni. Puoi piegarle. Puoi spostarle. Ma devi esserne consapevole",

Certo, quando un tropo diventa troppo familiare per il pubblico deve essere modificato. La grammatica cinematografica evolve proprio in risposta a questa saturazione, ma questo non significa rifiutare in blocco i meccanismi consolidati. Al contrario, i filmmaker li utilizzano consapevolmente, costruendo su quella comprensione condivisa che deriva dal fatto che il pubblico ha visto molti film e padroneggia quel linguaggio. Alla fine, la posizione di Nolan solleva una questione che va oltre il suo ultimo lavoro: quanto conta la consapevolezza critica nell'esperienza cinematografica? Riconoscere che un regista sta utilizzando una determinata tecnica per suscitare un'emozione ci rende davvero immuni a quell'emozione? La risposta del regista è netta: no. E forse è proprio questa ostinata fiducia nel potere del cinema, anche quando i suoi meccanismi sono smascherati, a rendere il suo lavoro così incisivo.

Comunque l'intervista rappresenta la risposta più completa di Nolan alle critiche rivolte alla sua Odissea, anche se l'intervistatrice non cita esplicitamente recensioni specifiche, limitandosi ad accennare con ironia alle letture scettiche di "classicisti" e "accademici". Tra questi, Emily Wilson, la cui traduzione moderna del poema omerico è stata pubblicata nel 2017, ha stroncato il film nei giorni scorsi, sostenendo che i temi siano "filtrati attraverso idee americane contemporanee sull'importanza della carità filantropica", cosa che di per sé non sarebbe un problema se i valori e la visione del film fossero coerenti.